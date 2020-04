Transport : « Cette période brutale va laisser des traces : disparitions de sociétés, rachats »

Nous avons échangé avec Nicolas Brusson, cofondateur et CEO de BlaBlaCar, à propos du lancement de BlaBlaHelp, une application d’entraide entre voisins qui repose sur la communauté de BlaBlaCar. « On l’a lancé sur six pays : Espagne, France, Allemagne, Russie, Ukraine et Brésil ».

Avec plus de 10 000 « helpers » inscrits en douze heures, le succès a été au rendez-vous, ce qui laisserait présager une certaine opportunité business. « Si on continue à vivre ce succès et qu’on se rend compte que le cas d’usage est plus long terme et profond, il y aura probablement un produit à créer », reconnait Nicolas Brusson, cofondateur et CEO de BlaBlaCar

Pour les activités de bus et de covoiturage, la situation est complexe pour BlaBlaCar. « Le monde du transport s’est arrêté du jour au lendemain. En termes de revenus, tout s’arrête aussi. C’est assez compliqué mais BlaBlaCar a la chance d’être un réseau très dématérialisé. Il y a peu de coûts fixes en dehors des équipes », met-il en avant.

L’ensemble des acteurs du transport sont impactés par cette crise et par le confinement notamment les compagnies aériennes. « Cette période brutale va laisser des traces : disparition de sociétés, rachat. Il y a des chances que le jeu change », affirme Nicolas Brusson, CEO et cofondateur de BlaBlaCar.

