[Série A] Senef Soft lève 6,5 millions d’euros auprès d’Isatis Capital

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

Senef Soft, une société française spécialisée dans l’édition de logiciels de gestion en mode SaaS pour les entreprises des services à la personne, vient d’annoncer une levée de fonds de 6,5 millions d’euros auprès d’Isatis Capital. Cette nouvelle levée de fonds a pour but d’accélérer le développement de l’entreprise à l’international et de diversifier son offre vers des secteurs connexes.

Lancé en 2011 par Momar Mbaye, Senef Soft a bâti son succès sur son logiciel Saas Progisap dédié au secteur des services à la personne et résidences séniors. L’entreprise s’est par la suite diversifiée vers les marchés de la propreté multiservices et de la gestion du personnel hôtelier via sa solution Saas Progiclean.

Senef Soft revendique à ce jour plus de 1300 clients répartis dans une dizaine de pays. Avec cette nouvelle levée de fonds, l’entreprise prévoit de renforcer ses équipes, de se développer à l’international et de diversifier son offre vers des secteurs connexes.

Retrouvez l’interview complète de Momar Mbaye, fondateur et CEO de Senef Soft: