Visioconférences, tutos…: comment le business de la réparation s’étend avec le numérique

Le marché de la réparation est en pleine ébullition. « Avec la crise et le confinement: non seulement, on jette de moins en moins mais on se sert de plus en plus d’outils en ligne pour réparer, trouver des tutoriels et faire des diagnostics gratuits », explique Jean-Luc Raymond de France Num.

Illustration de ce que le numérique peut apporter à ce secteur d’activité: l’entreprise CDiscount a lancé en octobre dernier une offre de réparation par visioconférence, en partenariat avec la startup PIVR. L’entreprise explique qu’une réparation en visio se fait en moyenne en 40 minutes.

Certains se sont même lancés dans le secteur de la réparation pendant le confinement. C’est par exemple le cas de Oualid Djebbari qui a créé en mars 2020 l’entreprise Monsieur Ménager. Via son site, il vend des pièces détachées pour les appareils électroménagers et fournit des tutoriels pour les réparer soi-même. Le site a déjà permis à des dizaines d’utilisateurs de diagnostiquer eux-mêmes la panne de leur appareil.

