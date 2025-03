Faut il enfin copier la Chine? / Recul des financements pour les startups industrielles / BYD et DJI lancent un drone embarqué dans une voiture.

Startups industrielles : un recul des financements, captés par l’IA

Bpifrance recense 3 200 startups à vocation industrielle en 2024, totalisant 65 000 emplois et un chiffre d’affaires de 4,8 milliards d’euros. Ces entreprises ont levé 2,8 milliards d’euros sur l’année, soit 36 % des financements de la French Tech, mais enregistrent un repli de 32 % par rapport à 2023. Le nombre de levées supérieures à 100 millions d’euros a chuté de moitié, illustrant le recul du capital-risque au profit de l’IA. Malgré cette contraction, plusieurs projets structurants ont vu le jour, comme l’usine de HDF Energy pour les piles à combustible, le site d’Iten dédié aux microbatteries en céramique, ou encore celui d’Uzaje, spécialisé dans le lavage de contenants alimentaires pour le réemploi.

Sofinnova lève 1,2 milliard d’euros pour financer la prochaine génération de biotech

Sofinnova Partners, acteur majeur du capital-risque en sciences de la vie, annonce avoir levé 1,2 milliard d’euros, dont 1 milliard sécurisé au dernier trimestre. Avec plus de 4 milliards d’euros d’actifs sous gestion, le fonds d’investissement se renforce dans la biotech, la medtech et la médecine digitale. Ces nouveaux fonds permettront de financer 50 à 60 entreprises innovantes dans la santé et le développement durable.

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription. Votre inscription est confirmée. La newsletter hebdo Recevez chaque lundi l'actualité de notre écosystème Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire. Ex. : abc@xyz.com J'accepte de recevoir vos e-mails et confirme avoir pris connaissance de votre politique de confidentialité et mentions légales. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien présent dans nos emails. S'INSCRIRE

Anthropic lève 3,5 milliards de dollars avec une valorisation de 61,5 milliards.

Comme attendu l’opération est de taille. Anthropic a bouclé un tour de série E de 3,5 milliards de dollars, portant sa valorisation à 61,5 milliards. Menée par Lightspeed Venture Partners, l’opération a réuni General Catalyst, Jane Street et Fidelity, avec le soutien d’investisseurs historiques comme Menlo Ventures et Bessemer Venture Partners. L’entreprise, qui affiche une croissance annuelle de 30 %, destine ces fonds au développement de ses modèles d’IA, à l’extension de sa capacité de calcul et à son expansion en Europe et en Asie.

Deutsche Telekom dévoile son AI Phone au MWC 2025

Deutsche Telekom veut s’imposer dans l’ère de l’intelligence artificielle avec un smartphone conçu autour d’une IA proactive. Développé avec Perplexity, cet AI Phone pourra exécuter des actions comme réserver un taxi, envoyer des emails ou traduire en temps réel, sans passer par des applications tierces. Prévu pour 2026 à moins de 1 000 dollars, il vise à offrir une alternative aux écosystèmes dominés par Apple et Google. Son assistant Magenta AI sera également accessible via l’application MeinMagenta. Reste à voir si DT parviendra à séduire un marché ultra-concurrentiel.

👉 Lire l’article complet

L’accessibilité, clé du développement de l’IA : Google l’a bien compris

Et renforce l’accessibilité de Gemini sur iPhone avec des widgets d’écran de verrouillage et un accès direct depuis le Control Center. Désormais, l’IA se déclenche en un geste : saisie instantanée, interaction vocale, analyse d’image ou de fichiers. Cette intégration pour être au plus proche des doigts de ses utilisateurs illustre une certitude : l’adoption de l’IA passe par son accessibilité immédiate. Google veut imposer son assistant comme un réflexe au quotidien. Chat alors!

TSMC investit 100 milliards aux États-Unis : faut il enfin copier la Chine?

La Maison Blanche annonce un investissement record de 100 milliards de dollars par TSMC pour construire cinq usines de semi-conducteurs en Arizona, avec l’ambition de réduire la dépendance aux fabricants asiatiques. Cet effort massif repose sur une logique de politique de l’offre, visant à renforcer la capacité de production locale et à attirer les industriels. L’Europe, avec son Chips Act et ses 43 milliards d’euros d’investissement, se heurte au même dilemme. N’oublions nous pas un ingrédient qui a fait le succès de la stratégie de la Chine dans le domaine?

👉 Lire l’article complet

Le Mexique veut s’affirmer comme hub technologique envers et contre Trump

Foxconn investit 900 millions de dollars dans la plus grande usine mondiale d’assemblage de serveurs IA à Jalisco, renforcant la position du Mexique comme hub stratégique des semi-conducteurs. Malgré la menace de tarifs de 25 % brandie par Donald Trump, les investissements industriels restent soutenus, avec 300 millions de dollars cette année investis dans les parcs industriels. Micron et ASE Technology renforcent également leur présence, tandis que le programme Kutsari du gouvernement mexicain accélère le développement du secteur. Face à Trump, Jalisco ambitionne de s’imposer comme un pôle incontournable de la tech nord-américaine.

BYD et DJI lancent Lingyuan : un drone embarqué pour assister la conduite et la surveillance

BYD et DJI ont dévoilé Lingyuan, un système de lancement de drone intégré aux véhicules électriques, vendu 16 000 yuans (environ 2 010 euros) et disponible uniquement en Chine. Si certains ne manqueront d’y voir un simple gadget, Lingyuan ouvre des usages avancés : assistance à la conduite, avec une vision aérienne pour naviguer dans des terrains complexes, sécurité renforcée, permettant la surveillance du périmètre ou le suivi du véhicule en cas de vol, et applications professionnelles, notamment pour l’inspection d’infrastructures et la gestion de flottes automobiles. Le drone peut décoller en mouvement jusqu’à 25 km/h et suivre la voiture à 54 km/h, avec un retour automatique jusqu’à 2 km de distance.

La France polyglotte : le CNRS capture les 307 langues et dialectes français

Le CNRS a réalisé un atlas sonore recensant 307 langues et dialectes parlés en France, illustrant la diversité linguistique du territoire. Outre les langues gallo-romanes et leurs variantes, le pays abrite des langues germaniques (alsacien, francique, flamand), le basque, le breton, ainsi qu’une multitude de langues ultramarines, représentant près des deux tiers des idiomes étudiés. De la Guyane à la Nouvelle-Calédonie, en passant par Mayotte et la Polynésie, cette initiative témoigne d’un patrimoine exceptionnel. Pour marquer cette diversité, une fable d’Ésope a été enregistrée dans chacune de ces langues, à écouter avec attention.

+ HARD RESET

+ LE CLUB FRENCHWEB.FR en partenariat avec Canalchat

+ LEVEES DE FONDS

+ AGENDA

📅 Webinar – Piloter l’innovation : Devenez le moteur de l’innovation de votre organisation.

🥐 Les précédentes édition du GOOD MORNING FRENCHWEB:

🚀 A lire sur FRENCHWEB.FR: