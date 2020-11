[Webinar] 10 bonnes pratiques pour une application de santé performante et vraiment utile au patient

Un chat pour discuter en ligne avec un professionnel de santé, des programmes de coaching, des informations relatives à sa maladie, un suivi personnalisé… Qu’est-ce qui fait l’efficacité d’une application de suivi de patient ?

On associe souvent l’innovation en matière de santé à de l’innovation technologique. Mais le succès d’une application de santé s’appuie en réalité sur l’expérience qu’en fait son utilisateur – le patient, le professionnel de santé, l’association. L’objectif de ce webinar est de démontrer comment, à partir d’une bonne compréhension des besoins des utilisateurs, et en particulier des patients, on peut concevoir et déployer une “application compagnon” vraiment efficace.

45 minutes pour identifier les 10 clés imparables pour déployer une app de santé efficace et bien construite :