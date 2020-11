Robocath entre au FW500 avec sa solution robotisée pour les professionnels de santé

Retrouvez le GOOD MORNING FrenchWeb tous les matins dès 6h45 avec Joseph Postec et la rédaction de FrenchWeb pour découvrir les meilleures pratiques et innovation en matière de transformation numérique.

La robotisation au service de la médecine et au service des patients dont le besoin de traitements est souvent très lourd est un enjeu crucial. Les maladies vasculaires peuvent adopter des formes multiples. Les deux manifestations les plus courues sont l’infarctus du myocarde et l’accident vasculaire cérébral, ce dernier étant très souvent désigné par son acronyme l’AVC.

Le docteur Philippe Bencteux, président-fondateur de Robocath, revient sur cette thématique. Cette start-up rouennaise, fondée en 2009, s’est donnée pour mission de développer et de commercialiser des solutions robotisées pouvant assister les professionnels de santé lors d’interventions délicates. Philippe Bencteux aborde leur tour de table de 40 millions d’euros finalisé pendant le premier confinement, du développement de l’entreprise à l’international et notamment en Chine et des solutions que la société a mis en place pour traverser la crise sanitaire. Robocath fait partie de notre classement FW500.

Et pour conclure cette émission, comme chaque mardi et vendredi, Jean-Luc Raymond de FranceNum.gouv.fr nous fait découvrir les meilleures initiatives de TPE et PME en matière de transformation numérique. Aujourd’hui, chronique spéciale « Vendre en vidéo et en direct sur Internet ». Quels sont les chiffres concernant cette tendance du shopping en direct sur Internet ? Comment réussir ses retransmissions en direct sur Internet pour vendre ? Comment définir ce qu’est le géant YouTube aujourd’hui et ce que représente la plateforme pour ses utilisateurs ?

