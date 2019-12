[Webinar] Ecommerce: augmenter vos performances grâce aux outils d’aide à la décision

L’e-commerce est un secteur unique : aucun autre domaine n’offre une concurrence aussi acharnée. Cela impacte directement la rentabilité des e-marchands souhaitant développer leur activité.

Dans ce contexte ultra-concurrentiel et en perpétuelle évolution, il n’est pas aisé de fixer les bons objectifs pour réussir à développer son chiffre d’affaires tout en maitrisant sa rentabilité.

Venez découvrir comment piloter votre activité e-commerce efficacement pour atteindre vos objectifs.

Durant ce webinar, nous aborderons les sujets suivants :

Quels sont les points clés à respecter pour mettre en place une stratégie gagnante

Comment piloter son acquisition de nouveaux clients afin de maximiser sa marge nette

Comment tirer le meilleur parti de sa base de données clients

Comment profiter de l’intelligence artificielle pour améliorer ses performances

Ce webinar sera présenté par: Matthieu Gonnord, Chief Operating Officer chez Spectro Commerce Amira Ayadi, Head of Data Science chez Spectro Commerce

