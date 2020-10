12,82 milliards d’euros ont été dépensés dans le secteur de la mode et de la beauté en 2019 en France. 12,5% de cette enveloppe est dépensée sur des sites e-commerces sachant que ce pourcentage a atteint les 25% durant le confinement du le printemps dernier. Yon-Ka est une marque de cosmétique créée en 1954, 100% française et familiale. L’entreprise est présente dans 58 pays avec un réseau de plus de 6000 Spas et Instituts indépendants utilisant leurs produits. Leur site E-commerce a été lancé il y a 4 ans. Dans le contexte actuel où leur réseau d’instituts et spas est durement touché par la crise du Covid-19, la croissance E-commerce n’est donc plus une option, mais une nécessité. Leur objectif est d’accélérer cette croissance en redesignant leur site et en le dupliquant pour pénétrer de nouveaux marchés. Mathieu Willaert, Responsable Digital de la marque Yon-Ka, partagera avec nous les clefs pour choisir une bonne solution E-commerce afin de réaliser un projet ambitieux. Corentine Rivoire, Customer Success Manager chez Adobe, nous fera part de son expérience pour effectuer un développement E-commerce réussi. Au cours de ce webinar, vous en apprendrez plus sur les 5 facteurs clés pour accélérer votre croissance E-Commerce : L’analyse des besoins de chacun de vos clients;

L’implémentation des sites E-commerce;

L’opérationnel pour proposer une expérience client irréprochable;

Le marketing pour adapter la communication aux consommateurs;

Le contenu pour répondre aux questions des consommateurs. A l’issue de votre inscription, vous recevrez un email avec le lien pour accéder au webinar. (si vous ne recevez pas l’email de confirmation, vérifiez qu’il ne soit pas dans vos spams)

Online Form – [Webinar] Les 5 facteurs clés pour accélérer sa croissance E-Commerce – Adobe

En fournissant mes coordonnées, j’autorise la famille d’entreprises Adobe à me contacter au sujet de ses produits et services via des communications personnalisées . Pour plus d’informations ou pour vous désinscrire à tout moment, consultez notre Politique de confidentialité .

Ce webinar sera présenté par: Corentine Rivoire, Customer Success Manager chez Adobe Mathieu Willaert, E-Business and Digital Manager chez Yon-Ka - Laboratoires Multaler

ADOBE EXPERIENCE CLOUD

En permettant d’approfondir l’intelligence client, Adobe Experience Cloud offre tout ce dont vous avez besoin pour déployer une expérience cohérente, individualisée et bien conçue qui séduira vos clients à chaque interaction.

Basé sur Adobe Experience Platform et tirant parti des fonctions de machine learning et d’intelligence artificielle d’Adobe Sensei, Adobe Experience Cloud vous permet d’accéder à la suite de solutions la plus complète du marché à travers trois clouds: Adobe Analytics Cloud, Adobe Marketing Cloud et Adobe Advertising Cloud. Et puisqu’il est signé Adobe, il est intégré avec Creative Cloud et Document Cloud, pour que la conception et la diffusion d’une expérience d’exception soient indissociables.

ADOBE COMMERCE CLOUD

Réunissant Magento Commerce et Adobe Experience Cloud, Adobe Commerce Cloud offre une plateforme complète pour gérer, personnaliser et optimiser l’expérience e-commerce à chaque point de contact.

MAGENTO COMMERCE

Magento Commerce est une solution e-commerce souple et évolutive, qui intègre des outils de gestion, de mesure et d’optimisation de chaque aspect de l’expérience e-commerce.

magento.com/fr

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au recrutement idoine sur FrenchWeb. Et afin de vous proposer des ateliers similaires. Le destinataire des données est la société intervenante de l’atelier, ainsi que l’éditeur de FrenchWeb: Decode Media SAS au capital de 75 192 euros, 55 rue de Bretagne 75003 Paris. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez l’exercer en vous adressant à l’émetteur de l’atelier, et Decode Media SAS. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. »