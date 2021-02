[Webinar] Pourquoi la DSI serait-elle la dernière à se digitaliser?

Elaborer et mettre à jour votre budget est complexe ? Piloter vos engagements et suivre le consommé est fastidieux ? Déléguer à vos collaborateurs votre suivi Excel est impossible ? En effet aujourd’hui, 95% des directions informatiques pilotent encore leur budget, fournisseurs et projets sous Excel. Pourquoi la DSI serait-elle la dernière à se digitaliser? Les DSI* évoluent dans un environnement complexe et en constante évolution.

Ils sont à la manœuvre pour digitaliser l’entreprise, améliorer la performance des métiers, favoriser la collaboration tout en stimulant l’innovation dans un contexte de télétravail croissant. Cependant, pour la gestion et le pilotage de leurs propres activités, les managers de la DSI ne disposent pas des outils numériques adéquats. Le partenariat du Groupe Ozitem et d’Abraxio est ainsi né de la volonté commune d’apporter aux DSI les meilleures solutions pour adresser leurs enjeux de performance, collaboration et communication. * Directeurs de Systèmes d’Informations Durant ce webinar, nous aborderons notamment : Le partenariat Ozitem x Abraxio

La plateforme Abraxio et ses capacités intégrées de gestion, analyse et communication

Les fonctionnalités avancées de gestion budgétaire

Des cas d‘usage concrets A l’issue de votre inscription, vous recevrez un email avec le lien pour accéder au webinar. (si vous ne recevez pas l’email de confirmation, vérifiez qu’il ne soit pas dans vos spams)

Ce webinar sera présenté par: Romain Angelier, Directeur d’agence Lyon Sud Est chez Ozitem Adrien Coussa, DG & cofondateur Abraxio

