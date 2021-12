[Webinar] L’expérience client de proximité : enjeu majeur de croissance en 2022

De nos jours, l’expérience client repose sur 3 pré-requis : utilité, vitesse et visibilité. L’hyper proximité sur tous les canaux est devenue un must maintenant que 96% des consommateurs font des recherches préalables en ligne. Avec une bonne maîtrise du sujet et en s’appuyant sur des outils adaptés, votre entreprise peut se démarquer de la concurrence et devenir un leader du marché dès 2022.

Participez à notre séminaire en ligne qui vous donnera de nombreuses pistes pour l’amélioration concernant l’expérience client d’hyper proximité. Nos experts Laurence Capdeville (VP Customer Success, Uberall) et Mathilde Watine (Leader Transformation Omnicanale, ÏDKIDS) partageront leur vision d’une bonne maîtrise de l’expérience client pour l’année à venir.

Au programme :

Des conseils avisés pour booster la croissance au sein de vos points de vente

Comprendre pourquoi les entreprises proposant une expérience client de qualité ont une croissance 5x plus rapide que les autres

Des partages d’expérience et des données sur le secteur fondées sur notre sondage réalisé récemment auprès de 4 000 consommateurs

Nos experts:

Laurence Capdeville (VP Customer Success, Uberall) et Mathilde Watine (Leader Transformation Omnicanale, ÏDKiDS).