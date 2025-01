Zaion lève 11 millions d’euros pour transformer la relation client bancaire avec l’IA

Zaion, est une startup parisienne fondée en 2017, spécialisée dans le développement de solutions d’intelligence artificielle conversationnelle vocale, dans le secteur banque-assurance. Zaion annonce une levée de fonds de 11 millions d’euros auprès de 115K, le fonds de capital-risque de La Banque Postale.

Les solutions développées par Zaion se concentrent sur l’efficacité et l’amélioration de l’expérience client à travers des agents conversationnels vocaux capables de gérer des requêtes en langage naturel. L’un des produits les plus notables de la société, LUCY — une assistante virtuelle conçue pour La Banque Postale —, a traité plus de 2 millions d’appels l’année dernière, réduisant significativement le besoin de transfert vers des conseillers humains.

La technologie de Zaion a été déployée à grande échelle en 2024, avec plus de 25 millions d’appels gérés, démontrant une capacité substantielle à traiter des volumes élevés tout en maintenant une compréhension en langage naturel supérieure à 90%.

Zaion a lancé en 2023 une solution d’IA générative, le « Zaion Real Time Call Summary », qui crée des résumés instantanés des appels, visant à augmenter la productivité des conseillers en réduisant leur charge de travail administrative.

Avec cette financement, Zaion envisage de se développper en Espagne, avant d’attaquer d’autres marchés européens