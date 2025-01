À quelques jours du sommet de l’IA, le gouvernement a t il enterré le rapport de la Commission IA de 2024?

Alors que la France s’apprête à accueillir le Sommet pour l’action sur l’IA, le rapport de la Commission IA, remis en mars 2024, semble avoir été écarté. Ce texte stratégique, commandé sous le gouvernement d’Élisabeth Borne, proposait une feuille de route ambitieuse pour structurer l’écosystème français de l’intelligence artificielle.

Ironie du sort, l’une des co-autrices de ce rapport, Anne Bouverot, est désormais en première ligne pour faire valoir le Sommet pour l’action sur l’IA,

Une fondation en lieu et place d’un plan industriel

Plutôt que de mettre en œuvre les recommandations de la Commission IA, le gouvernement annoncera le lancement d’une fondation pour l’intelligence artificielle, censée favoriser les modèles open source et financer des initiatives d’intérêt général. Son objectif de financement s’élève à 2,5 milliards d’euros sur cinq ans, dont 500 millions dès cette année.

Selon Anne Bouverot, dans un entretien accordé à nos confrères de La Tribune, cette structure vise à rassembler des données d’intérêt général, notamment dans la santé, afin de les rendre accessibles gratuitement aux chercheurs et aux startups, et à un prix modique pour les entreprises privées.

Ce projet, présenté comme une alternative aux géants américains et chinois, interroge sur sa capacité réelle à structurer une filière industrielle dans un secteur dominé par des entreprises ultra-capitalisées.

Le rapport de la Commission IA, qu’Anne Bouverot avait elle-même contribué à rédiger, préconisait pourtant des mesures bien plus ambitieuses et plus stratégiques :

Un fonds souverain « France & IA » doté de 10 milliards d’euros pour renforcer la compétitivité des startups et laboratoires français.

pour renforcer la compétitivité des startups et laboratoires français. Un investissement public de 5 milliards d’euros par an pendant cinq ans pour soutenir la recherche et le développement.

pour soutenir la recherche et le développement. La mise en place d’infrastructures souveraines de calcul pour réduire la dépendance aux acteurs américains et asiatiques.

Aucune de ces recommandations ne figure dans les propos des représentants du gouvernement à commencer par la Ministre déléguée auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargée de l’Intelligence artificielle, Clara Chappaz.

Le Sommet pour l’action sur l’IA, qui se tiendra les 10 et 11 février à Paris, vise avant tout une reconnaissance internationale, avec trois axes affichés :

Lancement de la fondation IA. Formation d’une coalition pour une IA durable. Signature d’une déclaration commune sur la gouvernance mondiale de l’IA.

Co-présidé par Emmanuel Macron et du premier ministre indien, Narendra Modi, l’événement réunira une centaine de chefs d’État et 1 000 invités, parmi lesquels Sam Altman (OpenAI), Dario Amodei (Anthropic). A date nous ignorons toujours qui seront les représentants de la Chine et des Etats Unis…