Eco-conduite: 1,3 million d’euros pour le boîtier connecté de la startup WeNow

WeNow, spécialisé dans l’éco-conduite, lève 1,3 million d’euros à l’occasion d’un tour de table mené par Raise Impact, avec la participation de Lita, de Bpifrance et de business angels, notamment du réseau Femmes Business Angels.

Lancé en 2014 par Valérie Mas et Fabien Carimalo, WeNow développe une solution connectée à un boîtier permettant aux entreprises de réduire leur empreinte carbone en adoptant une conduite écologique. Les entreprises employant des conducteurs peuvent ainsi les équiper de la solution WeNow pour économiser du carburant et donc de l’argent, tout en réduisant leurs émissions de CO2.

Une fois intégré au véhicule, le boîtier enregistre et analyse les gestes du conducteur pour lui offrir ensuite un coaching adapté en matière d’éco-conduite via une application mobile. WeNow travaille notamment avec l’entreprise Charier où la consommation de carburant aurait été réduite de 17% en l’espace d’un an.

« Réconcilier économie et écologie: c’est la seule solution pour que les entreprises s’emparent du développement durable », expliquent Valérie Mas et Fabien Carimalo, co-fondateurs de WeNow. Si la technologie WeNow est dédiée avant tout aux entreprises, la startup s’adresse aussi aux particuliers avec la solution WeNowBox.

Labellisé par BCorp depuis 2017, WeNow ambitionne désormais équiper les plus grands groupes européens.

WeNow : les données clés

Fondateurs : Valérie Mas et Fabien Carimalo

Création : 2014

Siège social : Paris

Secteur : éco-conduite

Activité : boîtier connecter

Financement : 1,3 million d’euros à l’occasion d’un tour de table mené par Raise Impact, avec la participation de Lita, de Bpifrance et de business angels, notamment du réseau Femmes Business Angels.