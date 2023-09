[SEED] ColibriTD lève 1 million d’euros pour démocratiser l’informatique quantique

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

La startup parisienne, ColibriTD, spécialisée dans le secteur de l’informatique quantique, vient d’annoncer une levée de fonds d’un montant de 1 million d’euros. La levée a été dirigée par le fonds Earlybird-X d’Earlybird Venture Capital, accompagnée d’un groupe de business angels.

Fondée en juillet 2019 par Laurent Guiraud, expert en physique, et Hacène Goudjil, spécialiste du développement commercial, ColibriTD développe une plateforme agnostique de quantum-as-a-service. L’objectif de cette plateforme est de rendre l’informatique quantique universellement accessible à divers secteurs, allant de l’automobile à l’aérospatiale, en passant par la santé.

La startup mise sur l’élimination des barrières matérielles pour permettre une utilisation généralisée de l’informatique quantique. L’accent est mis sur l’optimisation algorithmique pour atteindre des performances inégalées, notamment dans des secteurs sensibles tels que l’aérospatiale et la défense. Cette nouvelle injection de capitaux sera dédiée au développement de la plateforme agnostique de quantum-as-a-service. Elle permettra également de renforcer les partenariats matériels et universitaires et de mettre en place la stratégie de code source ouvert de l’entreprise.

Information Détails Nom de la société ColibriTD Objectif Rendre l’informatique quantique universellement accessible Fondation Paris Date de création Juillet 2019 Levée de fonds 1 million d’euros Investisseurs principaux Earlybird-X d’Earlybird Venture Capital, Groupe de Business Angels Cofondateurs Laurent Guiraud, Hacène Goudjil Domaines d’application Aérospatiale, Défense, Santé, Automobile… Objectif du financement Développer une plateforme agnostique de quantum-as-a-service Stratégie future Adoption industrielle, embauche de chercheurs, code source ouvert