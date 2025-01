Mais où est passé le rapport de la commission IA? / AI2 défie DeepSeek et OpenAI avec Tulu 3 405B / Mistral AI accélère la cadence

Alors que la France accueille le Sommet pour l’action sur l’IA, le rapport stratégique remis en mars 2024 sous le gouvernement Borne semble mis de côté. Plutôt qu’un fonds souverain de 10 milliards d’euros, l’exécutif mise sur une fondation dotée de 2,5 milliards d’euros sur cinq ans pour soutenir l’open source et l’intérêt général. Le sommet, co-présidé par Emmanuel Macron et Narendra Modi, réunira une centaine de dirigeants et les leaders du secteur. Reste à voir si cette initiative suffira à structurer une filière face aux géants américains et chinois. 📌 Lire l’article complet

AI2 défie DeepSeek et OpenAI avec Tulu 3 405B, une alternative open-source massive

Avec Tulu 3 405B, l’institut de recherche américain AI2 propose un modèle open-source et de très grande envergure, affichant 405 milliards de paramètres, soit une échelle comparable à DeepSeek V3 et Llama 3.1 405B de Meta. Selon les évaluations internes d’AI2, Tulu 3 surpasse ces modèles ainsi que GPT-4o d’OpenAI sur des benchmarks spécifiques, notamment PopQA (connaissance factuelle) et GSM8K (raisonnement mathématique).

Contrairement à OpenAI, qui conserve un modèle fermé et commercial, et à DeepSeek, qui mise sur une approche hybride avec un accès restreint aux poids de ses modèles, AI2 suit une logique plus radicale d’ouverture. Tulu 3 405B est totalement open-source, avec la publication complète de ses composants et de son code d’entraînement, une posture qui rappelle celle de Meta avec Llama mais à une échelle encore plus ambitieuse.

Sur le plan technique, AI2 adopte une approche distincte avec le reinforcement learning avec récompenses vérifiables (RLVR), visant à renforcer la précision du modèle sur des tâches comme le suivi strict d’instructions et la résolution de problèmes complexes.

Mistral AI accélère la cadence avec Small 3