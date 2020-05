[DIRECT] Entre Trump et Twitter, la régulation des plateformes numériques au coeur du débat

Joseph Postec fait le point sur l’actualité :

Trump contre-attaque

Trump devrait signer un décret qui pourrait menacer de punir Facebook, Google et Twitter pour des allégations de parti pris politique. Le président devrait signer l’ordre jeudi. Ce décret pourrait faire reculer l’immunité des géants de la technologie pour le contenu de leurs sites. La directive de Trump vise principalement à encourager les régulateurs fédéraux à repenser une partie de la loi qui évite aux entreprises technologiques d’être tenues responsables des commentaires, vidéos et autres contenus publiés par les utilisateurs sur leurs plateformes. Ce décret fait suite aux forts désaccords entre Twitter et Donald Trump après que Twitter a signalé un Tweet de Donald Trump comme trompeur. De son côté, Marc Zurckerberg a reproché à Twitter d’avoir agi ainsi en affirmant que les plateformes numériques privées ne devraient pas agir comme « l’arbitre de la vérité ».

Instagram va rémunerer les createurs de contenu

Pour la première fois de son histoire, Instagram commencera à partager ses revenus avec les créateurs via des publicités dans IGTV et des badges que les téléspectateurs peuvent acheter sur Instagram Live. La semaine prochaine, des annonces commenceront à être diffusées sur IGTV pour environ 200 créateurs anglophones avec des comptes agréés. L’objectif est à terme d’étendre ce groupe et de le proposer à davantage de créateurs à travers le monde.

L’industrie pornographique impactée par la crise

Le coronavirus a entraîné la fermeture des productions en studio de films pornographiques. Les artistes se tournent alors vers des plates-formes comme OnlyFans et même Snapchat avec un accès payant pour vendre leurs produits directement aux consommateurs. C’est une tendance qui pourrait changer le fonctionnement de l’industrie en poussant les artistes à ne plus passer par les sites pornographiques traditionnels et en ne nécessitant plus de travailler en studio.

Régulation des plateformes, Intelligence Artificielle, AWS

Nous avons échangé Céline Castets-Renard, professeure de droit privé à l’université d’Otawa et spécialiste de droit de l’internet sur la question de la régulation des plateformes numériques. La Loi Avia contre les propos haineux fait polémique et Marc Zuckerberg et Thierry Breton ont récemment échangé sur la régulation des plateformes numériques. Eclairage sur ce vaste sujet mondial.

Ensuite on abordera l’importance de l’intelligence artificielle au sein de l’armée à travers un focus sur la France avec Sarah Pineau, réserviste opérationnelle dans l’armée de terre et spécialiste des sujets liés à la défense.

Et enfin en partenariat avec AWS, nous verrons l’importance d’appuyer son infrastructure sur le cloud, notamment au travers de l’exemple de la startup LiveStorm qui a connu une très forte croissance lors de la crise du covid 19. L’occasion avec Boris Lecoeur Head of Digital Native Business chez Amazon web Services de décoder comment LiveStorm a fait face à cette croissance grâce au cloud.