Annonces immobilières: face à SeLoger et LeBonCoin, comment Figaro Classifieds trouve sa place

Comment le secteur des petites annonces immobilières en ligne a-t-il évolué ces dernières années? Comment se porte-t-il dans le contexte actuel? Et comment se démarquer face aux leaders du secteur? Pour en parler, nous avons interrogé Stéphane Anfosso, directeur général adjoint de Figaro Classifieds en charge de l’immobilier. Le groupe gère cinq marques dans le domaine: Figaro Immobilier, Propriétés Le Figaro, Achat-terrain,Figaro Immoneuf, et 3D Immo.

Vous retrouverez ensuite Raphaël Kakon, co-fondateur et CEO de Dimpl. En France, un quart des faillites touchant des TPE et PME sont provoquées par des retards de paiement et des impayés. Et avec la crise du coronavirus, ce retards de paiements, voire ces impayés, risquent de se multiplier et de mettre en péril encore plus d’entreprises. Pour lutter contre ce fléau, Moment a vu le jour en 2018 afin de proposer aux entreprises un service permettant de bénéficier d’une assurance à la facture, de manière à ce qu’elles soient payées en temps et en heure pour ne pas plomber leur trésorerie. La société annonce aujourd’hui un tour de table de 4 millions auprès d’Elaia, Idinvest et Bpifrance pour élargir son offre et de poursuivre son développement. A cette occasion, elle change de nom pour devenir Dimpl. Raphaël Kakon nous dévoile les enjeux derrière cette opération.

Et puis, comme chaque mardi et vendredi, Jean-Luc Raymond de FranceNum.gouv.fr nous fait découvrir les meilleures initiatives de TPE et PME en matière de transformation numérique. Aujourd’hui, quelles sont les bonnes raisons de se mettre à la messagerie instantanée pour une agence immobilière ? De plus, Avec l’épidémie, le marché de l’immobilier change, les besoins aussi et le numérique joue un rôle important dans cette reconfiguration.

