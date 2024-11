ARANEMETRIX lève 8 millions d’euros pour développer en Europe son CRM dédié aux secteurs culturel et sportif

Créée en 2013 par Kévin Vitoz (CEO) et Ludovic Bordes (COO), Arenametrix se positionne parmi les acteurs de solutions Data et CRM pour les secteurs culturel et sportif en Europe. La scale-up française mise sur une expertise sectorielle et une compréhension approfondie des enjeux locaux pour proposer des outils adaptés à un marché en pleine mutation.

Arenametrix se distingue par sa plateforme omnicanale, conçue pour répondre aux besoins spécifiques des organisateurs d’événements. Celle-ci intègre plus de 100 connecteurs, dont des plateformes comme Weezevent, Ticketmaster et Eventim, offrant une vue centralisée et complète des interactions avec le public. Les organisateurs peuvent ainsi analyser leurs données, segmenter leurs audiences et automatiser des campagnes marketing ultra-personnalisées via des canaux variés, tels que SMS, WhatsApp, ou encore des notifications push. Le parcours client, de la réservation au post-événement, est optimisé pour renforcer l’engagement des spectateurs et améliorer leur expérience.

Grâce à cette approche, Arenametrix a convaincu plus de 300 clients répartis entre le sport, le spectacle vivant et les musées ou sites touristiques. Parmi eux, des institutions comme la Comédie Française, le Palais de Tokyo, ou encore le Stade Français, qui utilisent la plateforme pour mieux cibler leurs publics tout en gagnant en efficacité. Cette spécialisation dans le divertissement et le sport fait d’Arenametrix une alternative crédible aux solutions CRM américaines souvent trop généralistes pour le marché européen.

Aujourd’hui, Arenametrix nourrit des ambitions internationales fortes. Déjà présente dans des villes comme Barcelone, Copenhague et Rome, l’entreprise réalise 30 % de son chiffre d’affaires à l’international. Elle cible désormais des régions stratégiques comme l’Allemagne, le Benelux ou encore les pays nordiques, avec un objectif de 30 références par marché clé. En parallèle, Arenametrix mise sur une stratégie de croissance externe, déjà amorcée avec les acquisitions des sociétés smartapps et GuestViews, pour consolider sa position sur un marché européen encore très fragmenté.

Sur le plan financier, l’entreprise affiche des ambitions claires : atteindre un ARR (chiffre d’affaires récurrent annuel) de 10 millions d’euros d’ici trois ans, et 20 millions d’euros d’ici cinq ans. Rentable depuis 2020, Arenametrix combine une croissance organique forte à une stratégie de « buy & build » pour soutenir son expansion.

Pour soutenir cette trajectoire, Arenametrix a levé 8 millions d’euros, dans un tour mené par le fonds Reflexion Capital. L’investisseur historique Newfund a également participé à l’opération