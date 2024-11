TWENTY lève 4,7 millions d’euros pour redéfinir les standards du CRM grâce à l’open-source

Twenty veut s’imposer comme un acteur clé de l’open-source dans le domaine des solutions CRM. Avec son approche communautaire, l’entreprise fondée par Félix Malfait, Charles Bochet, et Thomas Colas des Francs offre une alternative flexible aux solutions traditionnelles.

Une communauté open-source au cœur de l’innovation

Avec plus de 280 contributeurs actifs sur GitHub, Twenty se classe parmi les projets les plus dynamiques sur la plateforme, aux côtés de références telles que Supabase, Laravel, ou Vercel. Ce niveau d’engagement place Twenty dans une catégorie rare : seuls 157 projets open-source atteignent ce degré d’activité, et parmi eux, seulement 26 concernent des entreprises privées axées sur des produits technologiques.

Cette communauté apporte des améliorations continues au CRM de Twenty, permettant aux entreprises de centraliser leurs données et leurs workflows tout en adaptant l’outil à leurs propres besoins. L’approche open-source assure également une transparence totale et élimine le risque de verrouillage propriétaire, une préoccupation majeure pour les grandes entreprises.

Un produit conçu pour se différencier

Twenty s’adresse principalement aux entreprises souhaitant se démarquer grâce à des solutions personnalisées, dépassant les limites des outils standards. Le CRM permet une intégration fluide des flux de données, des modèles d’intelligence artificielle ou des workflows spécifiques. Cet atout fait de Twenty un choix stratégique pour les entreprises cherchant à maîtriser leur stack technologique de bout en bout.

Le modèle économique de la startup repose sur une combinaison de services premium, tels que le support avancé ou l’intégration sur mesure, permettant de monétiser un produit initialement open-source.

Un premier financement pour accélérer l’adoption en entreprise

Après un pré seed en 2023, notamment auprès d’Antoine Fabre, fondateur de TOMORROW, Twenty annonce avoir levé 4,7M€ lors d’un tour de seed mené par Runa Capital, avec la participation des fondateurs de HubSpot, Front, Cal.com, Sentry, et Photoroom.