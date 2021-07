ARN messager, vaccins et intelligence artificielle: quel avenir pour le médicament?

La crise du Covid-19 a mis en lumière le développement de nouvelles technologies de vaccins avec l’ARN messager, et a nécessité une adaptation des processus d’études cliniques pour rendre disponibles les vaccins plus rapidement et faire face à la pandémie. Beaucoup de questions ont été posées par les citoyens dans le monde entier autour de ces vaccins, de leurs développements et de leurs potentiels effets secondaires.

Des questions légitimes sur lesquelles les industriels du médicaments comme les professionnels de santé ont parfois du mal à se faire entendre au milieu d’une forme de défiance d’une partie de la population. Pour répondre à ces questions, et à bien d’autres sur les vaccins et sur l’industrie pharmaceutique de façon plus générale, le Leem, l’organisation professionnelle des entreprises du médicament, organisait fin juin à Bordeaux et en visioconférence une rencontre autour de ces sujets. Le mot d’ordre : rien à cacher. Le replay est disponible ici.

Les experts du Leem ont poursuivi les échanges avec nous pour cet épisode de Regards Connectés. L’origine de la technologie d’ARN Messager et ses perspectives, l’apport de l’intelligence artificielle, l’avenir de la recherche et des études cliniques : autant de thèmes abordés aujourd’hui avec Clarisse Lhoste, le Dr Eric Baseilhac et le Dr Thomas Borel.

Regard.

