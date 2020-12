Comment gérer les files d’attente avec le numérique?

Jean-Luc Raymond de FranceNum.gouv.fr nous fait découvrir les meilleures initiatives des TPE et PME en matière de transformation numérique. Aujourd’hui, une spéciale « Files d’attente » : des chiffres clés sur les files d’attente afin de comprendre pourquoi c’est un vrai sujet de préoccupation pour les commerçants et artisans hier, aujourd’hui et dans l’avenir.

Comment concrètement faciliter l’accès à la file d’attente ?

Comment améliorer la file d’attente avec le numérique ?

A l’heure du tout-immédiat, pourquoi sommes-nous prêts à faire des heures de queue pour le dernier smartphone, un burger ou une expo ?

Jean-Luc Raymond répond à ces questions.

Vous pouvez écouter l’émission Accélerer avec le numérique sur Spotify, Vous pouvez écouter l’émissionsur Apple Podcast Deezer , etc. Si ce programme vous a plu, n’hésitez pas à nous laisser votre avis!