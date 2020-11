Auvergne-Rhône-Alpes : un écosystème Tech modeste mais mature

Retrouvez le second épisode de notre podcast Une Région, Un écosystème qui va nous permettre d’aller à la rencontre de chaque écosystème tech et entrepreneurial des régions de France. Et pour poursuivre ce tour de France, nous faisons un focus sur la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Quelles sont les spécificités de cet écosystème ?

Quels sont les secteurs de prédilection de la région ?

Quel bilan en termes de financement ?

Le recrutement dans la région, quel constat ?

Une structuration de l’écosystème est-elle encore nécessaire ?

Trois entrepreneurs débattent autour de ces questions concernant leur région :

Julie Huguet, présidente de la French Tech In The Alps mais également fondatrice et CEO de Coworkees;