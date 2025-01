Bamboo Rose acquiert la startup française Verteego

La startup française Verteego, spécialisée dans l’intelligence décisionnelle, rejoint Bamboo Rose, une plateforme américaine de solutions technologiques pour le commerce de détail. Cette acquisition vise à renforcer les capacités d’automatisation et de prise de décision des grandes marques du secteur.

Fondée en 2018 par Rupert Schiessl et Clément Guillon, Verteego propose une plateforme d’intelligence artificielle conçue pour optimiser les stratégies de vente et les opérations omnicanales des distributeurs. Avec des marges faibles et une concurrence accrue dans le secteur, la mission de Verteego est d’aider les détaillants à prendre des décisions plus précises et stratégiques.

En 2021, Verteego avait levé 2,5 millions d’euros auprès des fonds Archipel Ventures, Supercapital, Holnest, Finoli et Bpifrance, ainsi que d’investisseurs historiques tels que Kima Ventures. Cette levée avait également bénéficié du soutien d’experts du SaaS et du retail, dont Charles Egly (Younited Crédit) et Guillaume Princen (ex-Stripe).

Bamboo Rose, basée aux États-Unis, est une plateforme technologique reconnue, offrant des solutions intégrées de développement produit et de gestion des commandes pour certaines des plus grandes marques mondiales. En intégrant Verteego, Bamboo Rose consolide son portefeuille de technologies innovantes et renforce son positionnement en matière d’automatisation des processus complexes et d’intelligence décisionnelle.

Les deux entreprises présenteront leur vision commune et leurs solutions lors du salon NRF 2025, qui se tiendra à New York du 12 au 14 janvier.

Avec cette acquisition, Verteego entre dans une nouvelle phase de développement international, soutenue par une synergie forte entre l’intelligence artificielle et l’automatisation pour relever les défis du commerce moderne.

