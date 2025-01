ISAGRI acquiert Sencrop pour accélérer la digitalisation de l’agriculture

Le Groupe ISAGRI, acteur européen des solutions numériques pour l’agriculture, annonce l’acquisition de Sencrop, spécialiste des solutions agro-météorologiques et d’irrigation. Cette opération s’inscrit dans le cadre du projet Horizon 2028 d’ISAGRI, visant à faire du groupe un acteur technologique mondial de l’agriculture connectée.

Une réponse aux défis climatiques et économiques

Sencrop, connu pour son expertise en agro-météorologie collaborative, intègre désormais une structure familiale solide. L’entreprise, qui opère dans 35 pays avec plus de 40 000 stations météo actives, joue un rôle clé dans la gestion des données climatiques et agronomiques. Cette acquisition permettra aux utilisateurs – agriculteurs, coopératives et entreprises agricoles – de bénéficier d’un réseau élargi et d’une offre de services renforcée.

Cette opération intervient dans un contexte où les marges agricoles subissent une pression croissante et où le changement climatique impose une transition agro-environnementale. « Pour les agriculteurs, agir au bon moment grâce à des données météo précises peut faire une différence significative sur les rendements », explique Martin Ducroquet, cofondateur de Sencrop.

Synergies technologiques et consolidation

L’intégration de Sencrop dans le Groupe ISAGRI renforce la position du groupe sur le marché de l’agriculture de précision. En absorbant Météus, son propre service météo, ISAGRI accroît son expertise dans la collecte et l’analyse de données climatiques. Cette alliance permet également de consolider les solutions d’irrigation et de gestion des risques pour les cultures, tout en offrant une continuité de service aux utilisateurs actuels.

« Cette acquisition nous permet de nous appuyer sur une pépite européenne qui partage notre ADN d’innovation et de service client », affirme Pascal Chevallier, directeur général d’ISAGRI. Les deux entreprises entendent tirer parti de leurs synergies pour accélérer leur développement en Europe et à l’international.

Une vision commune pour l’agriculture de demain

Avec cette acquisition, ISAGRI mise sur les données et l’intelligence artificielle pour répondre aux exigences croissantes de l’agriculture connectée. L’objectif : offrir des outils performants pour une gestion optimisée des ressources agricoles, en phase avec les besoins environnementaux et économiques actuels.

Pour les agriculteurs, cette intégration garantit la pérennité des investissements existants dans les stations météo et ouvre la voie à des solutions toujours plus performantes. « Nous sommes ravis d’accélérer le développement de notre plateforme collaborative et d’améliorer nos services », conclut Michaël Bruniaux, cofondateur de Sencrop.

