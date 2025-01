BforeAI lève 9 millions d’euros pour sa technologie #PreCrime

BforeAI, start-up spécialisée dans la cybersécurité prédictive, vient de boucler un nouveau tour de table de 9 millions d’euros auprès des fonds américains Titanium Ventures et Syn Ventures. Cette somme s’ajoute à un précédent financement de 15 millions de dollars annoncé en avril 2024 et mené par SYN Ventures, avec l’arrivée du Partnership Fund for New York City, aux côtés des investisseurs historiques (Karma Ventures, Karista et Addendum Capital).

Fondée en 2020 à Montpellier par Luciano Allegro, Luigi Lenguito et Sebastian Cesario, l’entreprise emploie aujourd’hui 92 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,5 million d’euros en 2023. Sa technologie, brevetée et déployée via les solutions #PreCrime Intelligence et #PreCrime Brand Defense, permet de détecter et de bloquer les cybermenaces avant qu’elles ne se concrétisent, notamment dans le secteur financier.

BforeAI a également été distinguée par Gartner dans son rapport Cool Vendors for Artificial Intelligence in Banking and Investment Services 2024, qui souligne l’importance de l’IA pour prévenir les risques de fraude et renforcer la sécurité des établissements bancaires. Le capital levé doit permettre d’accroître la recherche et le développement, d’étendre l’offre de services et de soutenir la croissance commerciale de la société.