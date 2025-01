META se rapproche de TRUMP / Le Pentagone cible TENCENT / Donald Trump soutient finalement la Silicon Valley…

Le Pentagone cible Tencent pour des liens présumés avec l’armée chinoise

Le Département de la Défense américain a ajouté Tencent Holdings, leader du gaming et des réseaux sociaux en Chine, à sa liste des « Chinese Military Companies », aux côtés de CATL, Changxin Memory et COSCO. Cette désignation, qui vise des entreprises suspectées de collaborer avec l’armée chinoise, a fait chuter les actions de Tencent de 7 % à Hong Kong et de 8 % dans les échanges OTC aux États-Unis. Tencent, propriétaire de l’application de messagerie WeChat, tient à rassurer les marché et conteste cette décision qu’elle qualifie « d’erreur », affirmant qu’elle n’aura aucun impact sur ses activités. Cette liste, qui inclut désormais 134 entités, pourrait entraîner de futures sanctions du Trésor américain, renforçant la pression sur les relations commerciales sino-américaines.

Meta change son conseil d’administration pour se rapprocher de Donald Trump

Meta a nommé trois nouveaux administrateurs à son conseil : Dana White, CEO de l’UFC (organisateur du MMA) et allié de Donald Trump, Charlie Songhurst, ancien dirigeant de Microsoft et expert en IA, et John Elkann, président d’Exor et de Ferrari. Mark Zuckerberg a justifié ces nominations par leur expertise stratégique dans les domaines de l’IA, des wearables et des connexions humaines.

Cette décision marque surtout un repositionnement politique. Dana White, proche de Trump, illustre la volonté de Meta pour renforcer ses liens avec les conservateurs. En parallèle, l’entreprise a promu Joel Kaplan, stratège républicain, à la tête des affaires publiques au niveau mondial.

Donald Trump soutient la Silicon Valley et divise sa base sur les visas H1-B

Une querelle ouverte et très virulente sur les réseaux sociaux au sujet des visas H1-B, a révélé les fractures au sein de la coalition de Donald Trump. D’un côté, des figures de la Silicon Valley comme Elon Musk, qui a investi 250 millions de dollars dans sa campagne, défendent l’immigration qualifiée comme un atout économique. De l’autre, la base « MAGA » traditionnelle, incarnée par Steve Bannon, rejette ces pratiques, les considérant comme une menace pour la classe moyenne américaine.

Donald Trump a finalement choisi de soutenir la Silicon Valley, affirmant l’importance des talents étrangers pour l’économie. Cette position, visant à consolider son alliance avec les magnats de la tech, a cependant surpris nombre de ses partisans et notamment sa base populaire.

Yanis Varoufakis alerte sur l’influence de la Big Tech sous Trump

Yanis Varoufakis, ancien ministre des Finances grec et critique du capitalisme global, dénonce dans une tribune publié chez nos confrères de Le Monde l’alliance entre Donald Trump et les milliardaires de la tech, qu’il appelle « broligarchie ». Il accuse cette élite d’utiliser son pouvoir pour obtenir des contrats publics, déréguler les marchés et contrôler les comportements.

Notamment en cause le concept de « capital cloud », un modèle économique basé sur la collecte de données massives et l’IA, qui contrairement au capitalisme industriel, a pour objectif de capturer attention et désirs pour les convertir en revenus, et cela en dehors du marché historique.

Varoufakis avertit que cette concentration de pouvoir économique menace la démocratie et appelle à réagir pour limiter l’influence de la Big Tech.

Disney fusionne Hulu+ Live TV avec Fubo : un coup de pouce majeur pour ce dernier

Disney a annoncé la fusion de son service Hulu+ Live TV avec Fubo (éditeur de MOLOTOV en France), devenant actionnaire majoritaire à 70 % de la nouvelle entité, tandis que Fubo conserve 30 % et sa direction actuelle. Ensemble, les deux plateformes comptent 6,2 millions d’abonnés. L’accord, qui devrait être finalisé dans 12 à 18 mois, apporte un effet d’aubaine immédiat pour Fubo.

En plus d’un règlement financier de 220 millions de dollars pour clore un litige sur le projet Venu, Disney a promis un prêt de 145 millions de dollars en 2026. L’action de Fubo a bondi de 250 %, reflétant une confiance renforcée des investisseurs. Fubo, historiquement axé sur les sports et l’actualité, bénéficiera désormais de l’accès aux contenus premium de Disney (ESPN, ABC). Cette fusion repositionne en force Fubo face à YouTube TV.

