HOJI lève 8,5 millions d’euros pour sont startup studio au service des industriels

Hoji, startup studio basé à Lyon, accompagne les industriels dans leur transition environnementale. Fondé en 2024 par des experts de la transformation industrielle et de l’impact, Hoji se concentre sur des solutions concrètes et activables pour répondre aux défis de décarbonation, d’économie circulaire et de transition énergétique. Son objectif est de lancer une dizaine de startups d’ici cinq ans, couvrant des secteurs variés comme l’aéronautique, l’agroalimentaire ou la plasturgie.

Le modèle de Hoji repose sur une approche collaborative. Le studio mène des diagnostics approfondis auprès de plus de 200 industriels pour identifier des opportunités clés, puis développe des solutions en partenariat avec ces derniers. Chaque projet aboutit à la création d’une startup, dirigée par des entrepreneurs sélectionnés, qui détiennent 75 % du capital. Pendant 18 mois, Hoji apporte un soutien opérationnel et technologique ainsi qu’un suivi de l’impact environnemental des entreprises via un comité d’experts.

Les premières startups incubées incluent Nepsis, qui facilite le financement des projets de transition énergétique, et Sapiologie, spécialisée dans l’éco-conception pour réduire les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie des produits. D’autres projets, comme Reparela (flux circulaires) ou Lumos (optimisation du stockage d’énergie), sont en phase exploratoire.

Hoji vient de boucler un premier tour de financement de 8,5 M€, mené par la Banque des Territoires dans le cadre du programme France 2030. Greenpact, le groupe industriel ACI et plusieurs family offices ont également participé à cette levée, qui servira à financer de nouveaux projets et renforcer les capacités d’amorçage du studio.