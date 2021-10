CarTech : face à Vroomly, Idgarages lève 8 millions d’euros

En France, la filière de la réparation automobile est une activité majeure et en croissance depuis des années, bien que fragilisée pendant la pandémie. Pour accélérer la transformation digitale des réparateurs, Idgarages, filiale du Groupe Parts Holding Europe (PHE), lève 8 millions d’euros auprès de la Banque des Territoires et de PHE. Les deux sociétés ont investi 4 millions d’euros chacune.

Lancée en 2006 par Benoît Marchal et Bruno Tiphine, la société développe un site web, iDGARAGES.com, un comparateur de devis automobiles spécialisé dans la prise de rendez-vous en ligne, créé en 2014. Le site recense à ce jour 4 200 professionnels de la réparation proposant plus de 50 prestations d’entretien, délivre des devis et permet de prendre rendez-vous chez un garagiste.

Un secteur en expansion

En 2020, iDGARAGES.com comptait 6 millions de visiteurs uniques pour 30 millions de devis calculés dans le même temps, contre 15 millions de devis en 2018 et 20 millions en 2019. Une progression qui se ressent également dans le chiffre d’affaires apporté aux réparateurs partenaires, qui s’élève à 10 millions d’euros.

Sur le secteur de la réparation automobile, des acteurs français émergent, à l’instar de Vroomly, qui développe un comparateur en ligne de prix pour l’entretien automobile, et qui a récemment lancé une marketplace B2B permettant aux garagistes d’acheter toutes les pièces nécessaires à la réparation des véhicules. La startup a levé 5 millions d’euros auprès de Via ID en février dernier.

Accélérer en France et au-delà

Idgarages ambitionne désormais d’accélérer sa croissance en France et au-delà de la frontière, tout en poursuivant son développement technologique. « Notre mission et nos objectifs se trouvent confirmés et renforcés par cette levée de fonds », confie Jonathan Bloch, Directeur général d’iDGARAGES.com.

« Nous allons pouvoir accélérer nos projets et nous donner les moyens de nos ambitions de développement. Nous avons hâte de pouvoir accueillir de nouvelles compétences et d’offrir à nos garages partenaires des services toujours plus adaptés et performants. » L’entreprise prévoit également de soutenir l’expansion de son réseau de réparateurs et d’augmenter ses moyens consacrés au marketing et à la publicité.

Idgarages : les données clés

Fondateurs : Benoît Marchal et Bruno Tiphine,

Création : 2006

Siège social : Île-de-France

Secteur : réparation automobile

Activité : comparateur de garages

Financement : 8 millions d’euros auprès de la Banque des Territoires et de PHE.