Claire Calmejane (Société Générale) : « La protection des données et l’IA sont essentielles pour remporter la course des banques 2.0 »

La transparence, clé de réussite des banques 2.0

Pour clôturer notre semaine spéciale FinTech, nous nous sommes penchés sur les enjeux des banques 2.0 à savoir les néobanques mais également les banques traditionnelles qui se digitalisent. Notre journaliste Laetitia Lienhard est allée à la rencontre de Claire Calmejane, directrice innovation au sein de la Société Générale, pour avoir son regard et son opinion sur la digitalisation des acteurs traditionnels et leur nécessité de rester dans la course du digital.

La Société Générale est touchée par la crise que nous vivons avec une perte en Bourse de près de deux tiers de sa valeur depuis le mois de février et avec l’annonce début novembre, dans un communiqué de « la suppression nette d’environ 640 postes en France, sans départs contraints ». La concurrence fait rage parmi les banques avec l’arrivée des néobanques sur le marché français pour convaincre les populations jeunes. De surcroit, la crise actuelle pousse l’ensemble de la population à se tourner vers des outils plus digitaux. Une situation qui pousse la Société Générale à continuer à se réinventer.

Ensuite, nous échangerons avec Jérémie Rosselli, DG France et BeNeLux de la néobanque allemande N26, pour faire un point sur les différents acteurs du marché des néobanques et leurs axes de développement pour se différencier.

En mai 2020, N26 a annoncé l’extension de 100 millions de dollars de sa série D pour porter cette dernière à 570 millions de dollars. Débutée en janvier 2019 avec un investissement de 300 millions de dollars mené par Insight Venture Partners, l’opération avait été une première fois élargie l’été dernier avec 170 millions de dollars supplémentaires injectés dans la FinTech allemande. Au total, avec près de 800 millions de dollars levés depuis sa création, la société basée à Berlin est désormais valorisée à hauteur de 3,5 milliards de dollars.

La file d’attente, un enjeu pour les commerçants

Et pour conclure cette émission, comme chaque mardi et vendredi, Jean-Luc Raymond de FranceNum.gouv.fr nous fait découvrir les meilleures initiatives de TPE et PME en matière de transformation numérique. Aujourd’hui, une spéciale « Files d’attente » : des chiffres clés sur les files d’attente afin de comprendre pourquoi c’est un vrai sujet de préoccupation pour les commerçants et artisans hier, aujourd’hui et dans l’avenir. Comment concrètement faciliter l’accès à la file d’attente ? Comment améliorer la file d’attente avec le numérique ? A l’heure du tout-immédiat, pourquoi sommes-nous prêts à faire des heures de queue pour le dernier smartphone, un burger ou une expo ?

