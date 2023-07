[Pré-seed] COMAND AI lève 3 millions d’euros afin de déployer son logiciel d’IA pour les forces armées

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

Comand AI, une startup spécialisée dans les solutions d’intelligence artificielle pour les forces armées, annonce aujourd’hui une première levée de fonds en pré-seed. L’entreprise a réussi à sécuriser un financement en equity de 3 millions d’euros grâce à la participation de Frst, Kima, Tiny VC (fonds britannique) et plusieurs business angels.

Fondé en décembre 2022, Comand AI permet aux forces armées de prévoir et d’optimiser leurs stratégies d’opérations militaires. Grâce à l’intelligence artificielle intégrée, ce logiciel génère en quelques minutes des plans d’opérations précis et efficaces. « Nous servons les forces armées, les besoins des militaires », explique Loïc Mougeolle, co-fondateur et CEO de l’entreprise. « Nous leur proposons d’accélérer leur vitesse de planification et de simplifier la manière dont se conduisent leurs opérations de défense ».

La startup est en phase de développement avec une équipe composée de deux experts: Loïc Mougeolle, diplômé de HEC Paris et ancien directeur de l’incubateur d’innovations de rupture de Naval Group, et Antoine Chassang, diplômé de CentraleSupelec et fort de 10 années d’expérience en intelligence artificielle, ancien Machine Learning Engineer chez Snapchat.

L’objectif de Comand AI est de lancer son produit d’ici la fin de l’année 2023 au Royaume-Uni et en France, en s’appuyant sur les fonds provenant des investissements français et britanniques. La startup vise un marché mondial, notamment tous les pays membres de l’OTAN et les forces armées terrestres et maritimes. Cette levée permettra à Comand AI de recruter une dizaine de personnes.

Retrouvez l’interview complète de Loïc Mougeolle, co-fondateur de Comand AI:

COMAND AI ENTREPRISE SPÉCIALISÉE DANS les solutions d'ia pour l'armée Secteur d'activité Défense / Tech Année de création 2022 Fondateurs Loïc Mougeolle et Antoine Chassang Fonds levés Pré-seed: 3 million d'euros Site web https://enduringdefense.com Effectif – de 10 collaborateurs Siège social Paris, France Investisseurs Frst, Kima, Tiny VC (fonds britannique) et plusieurs business angels Équipe de direction – Loïc Mougeolle (CEO), Antoine Chassang (CTO)