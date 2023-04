Comment développer et réussir sa landing page?

Nous vous proposons aujourd’hui d’aborder le sujet des landing pages. Les Landing pages ou pages de destination sont conçues pour capter l’attention des internautes et les guider vers une action précise, telle que remplir un formulaire de contact ou acheter un produit.

Pour y parvenir, ces pages éliminent toutes les distractions en supprimant les liens de navigation et les options alternatives, qui pourraient détourner les visiteurs de leur objectif principal. Ainsi vous pouvez augmenter considérablement vos taux de conversion et atteindre vos objectifs plus efficacement.

Si elles imposent une production spécifique, le temps de travail est rapidement compensé par l’augmentation des résultats de vos actions marketing, et vous permettent de mieux gérer vos objectifs. N’hésitez pas à investir dans leur élaboration, faire simple peut souvent s’avérer plus compliqué qu’il n’y parait, et n’oubliez pas de parler à vos buyers persona cibles, vos éléments de langage internes ne sont pas nécessairement ceux qu’ils comprennent le mieux, n’hésitez pas à faire de l’AB testing pour mieux mesurer vos hypotheses.

Quand doit on utiliser une landing page?

Il y a de nombreuses situation où l’usage d’une landing page s’avère particulièrement utile:

Lors d’une campagne publicitaire sur Google Ads, Linked In ou Toolbox si vous êtes partenaire de FRENCHWEB ,-), en utilisant des pages de destination spécifiques pour chaque campagne publicitaire, vous pouvez mesurer l’efficacité de vos campagnes et identifier les stratégies qui fonctionnent le mieux.

Lorsque vous lancez une nouvelle offre ou un nouveau produit : Vous pouvez utiliser une page de destination pour promouvoir votre nouvelle offre ou votre nouveau produit, et pour convaincre les visiteurs de prendre une action (comme s’inscrire à un essai gratuit ou effectuer un achat).

Lorsque vous ciblez un public spécifique, vous pouvez créer une page de destination qui parle directement à ce public et répond à ses besoins et ses préoccupations.

Lors d’une campagne de retargeting: vous allez améliorer sensiblement vos taux de conversion, car elles offrent une expérience en ligne claire et ciblée qui incite les visiteurs à prendre une action spécifique.

La to do list:

Pour vous aider à bien structurer votre landing page, nous vous proposons cette série de points d’attention que vous pouvez suivre:

Concevez un titre mettant en avant les avantages. Afin de maximiser le nombre de visiteurs qui ne quittent votre page de destination, il est essentiel que votre titre (bien visible) exprime clairement les bénéfices qu’ils peuvent tirer de votre offre, et non les moyens pour y parvenir.

Sélectionnez une image représentant clairement l’offre. Une image vaut milles mots, indispensable, elle doit correspondre à votre audience cible (femme / homme, age, urbain, …) . Certaines images étant plus efficaces que d’autres, n’hésitez pas à en tester plusieurs pour déterminer la meilleure option. N’hésitez pas à utiliser des banques d’images premium, le coût d’une image est souvent très faible par rapport à son efficacité sur vos taux de conversion, rien de pire qu’une image générique.

Rédigez un contenu percutant. Au delà de la lapalissade, évitez les phrases à rallonges, simplifiez vos phrases au maximum. Employez un champs sémantique compatible avec vos buyers persona assurez-vous que le texte de votre page incite à l’action et guide vos visiteurs vers la réalisation de celle-ci. Petite astuce, un bon texte s’adresse directement au visiteur en utilisant des termes tels que « vous » et « votre » pour les impliquer davantage.

Placez le formulaire de contact en évidence. Combien de fois ce dernier est planqué en bas de page! Le formulaire de contact doit être immédiatement accessible pour encourager la conversion. Assurez-vous qu’il soit visible sans avoir à faire défiler la page et que sa formulation soit claire avec des exemples de réponses en filigrane.

L’appel à l’action doit être clair et visible. L’appel à l’action (CTA) doit être mis en évidence avec une couleur contrastante mais neutre (certains puristes, utiliseront systématiquement le bleu, qui est la couleur historique des liens hypertextes). Il doit inciter clairement le visiteur à effectuer une action spécifique, évitez les termes génériques du type « soumettre », pour des verbes d’actions « télécharger » ou « accéder au document ».

Proposez une offre à valeur ajoutée. L’offre présentée sur votre page de destination doit contraster avec les propositions génériques que l’on voit si souvent. Elle doit pertinente pour votre cible. La proposition de valeur doit être suffisamment forte pour inciter le visiteur à fournir ses coordonnées, mais attention à ne pas créer de déception à l’issue. Soyez transparent et ne survalorisez pas au risque de décevoir votre contact.

Demandez uniquement les informations nécessaires. Lors de la création de votre formulaire de contact, allez à l’essentiel, demandez uniquement les informations nécessaires pour faciliter l’inscription. Un nom et une adresse e-mail sont généralement suffisants pour entretenir une relation avec un nouveau prospect. Vous pourrez toujours enrichir votre fiche contact à l’issue et vous augmenterez significativement vos taux de conversion.

Supprimez toute navigation superflue. Votre page de destination doit avoir pour seul objectif de convertir les visiteurs en prospects. Éliminez donc tout lien susceptible de distraire l’attention de votre call to action.

Assurez vous que votre page soit lisible sur ordinateur, comme smartphone Cela peut paraitre évident, mais combien de fois sommes nous tombé sur des pages illisibles ou bourrées de pop up. Comme toutes les autres pages de votre site, votre page de destination doit être responsive pour offrir une expérience de consultation optimale, quel que soit l’appareil utilisé.

Optimisez votre page pour les moteurs de recherche. Intégrez les mots-clés cibles de vos campagnes payantes et de votre référencement naturel afin que votre page de destination soit facilement trouvée par les internautes. Un travail fin de SEO est impératif!

Utilisez une page de remerciement. La page de remerciement, affichée après la soumission du formulaire, sert à délivrer l’offre promise, remercier le visiteur, mais aussi proposer du contenu supplémentaire, pensez à faire rebondir sur votre site les internautes, s’ils ont cliqués c’est qu’ils sont dans votre cible, continuez l’échange.

N’hésitez pas à vous inspirer de landing page particulièrement bien faites, de nombreux acteurs ont une forte maturité en digital marketing, à l’instar de l’éditeur de CRM Sellsy

Exemple de la Landing Page de Sellsy pour la TOOLBOX de FRENCHWEB.FR

Quelques astuces en plus, le fameux one more thing ;-)

Soignez le sous titre! Il doit offrir plus d’informations pour inciter le visiteur à continuer à explorer la page. il peut détailler les principaux avantages de votre produit ou service de manière concise et compléter le titre, évitez toute redondance!

Simplifiez tout! Le design de la page doit être épuré pour éviter que le visiteur soit distrait par des éléments superflus. Les visiteurs doivent pouvoir se concentrer sur le contenu et les CTA de la page.

Choisissez avec soin les couleurs, ces dernières peuvent être utilisées pour créer une atmosphère particulière et renforcer votre message.

N’hésitez pas à indiquer les témoignages ou les commentaires sur les réseaux sociaux de vos clients ou utilisateurs.

Les garanties (30 jours remboursés par exemple) et logos de confiance (etablissement bancaire, …) ou encore les awards reçus pour votre produit ou service, sont des éléments qui aident également à renforcer la confiance du visiteur.

Indiquez au moins un canal de communication pour permettre aux visiteurs de poser des questions ou de résoudre un problème. Les canaux peuvent inclure un chat en direct, un formulaire de contact ou des liens vers des réseaux sociaux.