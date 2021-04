Comment la vente de végétaux se fait une place en ligne

Comment le confinement a-t-il fait évoluer les comportements d’achats des amateurs de végétaux en France? Une étude de l’institut Kantar réalisé pour Val’Hor, l’organisme interprofessionnel de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage, montre que 23% des consommateurs ont, pendant le confinement, utilisé un service de retrait de commande et 9% ont eu recours à la livraison à domicile. De plus, 89% de ceux qui ont utilisé un service de livraison à domicile souhaitent que ce celui-ci continue à être proposé après la crise. Il en est de même pour 82% de ceux qui ont utilisé le retrait de commande ou le drive. À côté de cela, les fleuristes, notamment, font preuve d’innovation pour augmenter leurs ventes, par exemple via la mise en place de distributeurs. Tour d’horizon avec Jean-Luc Raymond de France Num, qui en profite pour rappeler la place que joue l’émotion dans les actes d’achat en ligne. Vous pouvez écouter l’émission Good Morning sur Spotify, Vous pouvez écouter l’émissionsur Apple Podcast Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

Si vous souhaitez participer à l’émission Good Morning FrenchWeb, n’hésitez pas à nous contacter: Si vous souhaitez participer à l’émission Good Morning FrenchWeb, n’hésitez pas à nous contacter: redaction@decode.media

L’actualité à retenir

Annoncé fin 2020, Blast, le premier programme français d’accélération de start-up DeepTech dans les domaines de l’aéronautique, du spatial et de la défense, entre dans sa dernière ligne droite avant son lancement. En septembre prochain, le programme, mené par Starburst en collaboration avec l’Onera, la SATT Paris-Saclay et l’École Polytechnique, aidera ses premières jeunes pousses à prendre leur envol. Christelle Astorg-Lépine, directrice du programme Blast, nous explique comment celui-ci peut permettre à la France de combler son retard sur des pays de pointe comme les États-Unis et Israël…

Retrouvez l’intégralité de l’interview sur FrenchWeb.

WildCard

Dans le WildCard d’aujourd’hui, nous partons pour l’Australie qui espère être bientôt en capacité de réaliser un projet de câble sous-marin entre l’île continent et l’Antarctique. L’Antarctique, dont cette dernière revendique la plus grande partie, représente un enjeu majeur croissant en terme de recherches scientifiques et de positionnement géostratégique.

Les événements à ne pas manquer :

Enjeux RSE des bureaux de demain: le Smart Building n’est plus une option

[Webinar] Jeudi 29 avril à 11h avec Swizi byOpen

Organisez votre webinar sur FrenchWeb.fr

Les offres d’emploi :