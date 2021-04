[Webinar] Enjeux RSE des bureaux de demain: le Smart Building n’est plus une option

Nous vivons depuis plus d’un an une période de transition inédite : il s’agit ni plus ni moins de construire la façon dont nous travaillerons demain. 2021 nous lance un défi : celui de s’adapter aux changements continuels entre culture d’entreprise, dialogue social et urgence écologique.

Aujourd’hui, un bureau attribué n’est occupé que 50% de son temps (source Arseg). Un défi sociétal et environnemental auquel le Smart Building, à de nombreux égards, devient une réponse incontournable.

Swizi byOpen et son partenaire Schneider Electric ont conjugué leurs expertises afin de discuter de cette tendance en plein essor: le Smart Building, comme levier clé pour optimiser vos immeubles de bureaux.

Au cours de ce webinar, vous découvrirez: