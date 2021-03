Comment les TPE innovent au coeur des territoires?

Chronique de Jean-Luc Raymond de FranceNum avec une émission spéciale « se réinventer avec le numérique ». De nombreuses TPE aux 4 coins de l’hexagone se bougent avec le digital et innovent au coeur des territoires grâce aux nouvelles technologies. Souvent sans savoir elles-mêmes qu’elles se redéfinissent avec le numérique.

Depuis le 16e siècle, le métier des bouquinistes est une figure emblématiques de la capitale. Ces libraires de livres anciens et d’occasion, présents sur une grande partie des quais de Seine, se réinventent aujourd’hui. Pour faire face à la crise du Covid-19, les bouquinistes de Paris ont lancé leur site de vente à distance cet automne. Il ne s’agit pas d’un site vitrine mais de commande en ligne, réalisée avec le logiciel libre WordPress.

Les bouquinistes de Paris sont inscrits à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel en France. Sur ce site, l’acheteur peut y trouver des livres d’occasion mais également des autographes, des cartes postales, des dessins, des documents anciens et des gravures.

Il s’agit d’une plateforme qui est totalement gratuite pour les commerçants. En décembre, ils étaient déjà une cinquantaine à être inscrits sur le site pour près de 1 500 livres proposés.

Basé à Croix près de Lille et fondé en 2015, Exotec est spécialisé dans les solutions d’intra-logistoques et d’automatisation d’entrepôt. La startup a fait du chemin et compte aujourd’hui de grandes entreprises comme Uniqlo ou Carrefour parmi ses client. Elle est également présente dans trois pays en plus de la France. Nous avons échangé avec Romain Moulin, CEO et co-fondateur, pour parler de l’évolution du marché, des perspectives d’Exotec et de son entrée dans le Next40 après avoir fait partie du French Tech 120. Retrouvez l’intégralité de l’interview sur Frenchweb.fr.

Dans le WildCard d’aujourd’hui, on reparle de Spot le désormais célèbre chien-robot de Boston Dynamics. Comme son utilisation risque de se faire de plus en plus visible dans notre quotidien dans les temps à venir, sous des formes aussi multiples que variées telles des chien-policiers ou chien-pompiers ou que sais-je encore.. de nombreux témoignages, de journalistes notamment, nous incitent fortement à nous renseigner auprès du manuel utilisateur afin de savoir réagir face à une situation où le gentil Spot deviendrait incontrôlable, voire carrément agressif. Marche à suivre.

