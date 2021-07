Comment Respire s’appuie sur sa communauté pour co-créer ses produits

Tandis que certaines marques peinent à créer une communauté digitale active autour de leurs produits, Respire fait partie de cette vague d’entreprises, les Digitally Native Vertical Brands, pour qui elle est au cœur même de l’histoire de leur création.

En effet, Respire a vu le jour avec une gamme de déodorants naturels lancée via une campagne de crowdfunding en mai 2019. En un mois, la marque était parvenue a pré-vendre 21 000 déodorants et à récolter 250 000 euros. Il faut dire qu’elle pouvait déjà s’appuyer sur la communauté de Justine Hutteau qui était à l’époque suivie par environ 20 000 personnes sur son compte Instagram dont le contenu tournait autour de sa passion pour la course à pied et le sport en général. C’est après que lui ait été détecté une tumeur bénigne à la poitrine qu’elle s’est penchée sur la composition de ses produits d’hygiène et a décidé de lancer sa marque.

Depuis, Respire place la co-création de ses produits au cœur de son développement. Comment? Toutes les réponses dans l’interview de Justine Hutteau, co-fondatrice de Respire, à retrouver dans l’émission.

Interview réalisée en avril 2021