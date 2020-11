Comment Skill and You profite de l’explosion du e-learning

Skill and You est le leader de l’e-learning en Europe. Eric Petco, président de Skill and You, revient sur l’année 2020 qui a bouleversé positivement le secteur de l’enseignement à distance. L’entreprise a embauché plus de 150 personnes en France durant l’année et fait aujourd’hui partie de notre classement FW 500.

Romain Codron, cofondateur de Shiptify qui accompagne les entreprises dans la digitalisation de leur supply chain grâce à une plateforme digitale, revient sur les transformations digitales impliquées par la crise du Covid-19. L’année 2020 a représenté pour cette entreprise une opportunité grâce à la digitalisation forcée de la gestion de la logistique de nombreuses entreprises. « Depuis le début de la crise, on accompagne des ETI et des PME. C’est nouveau. On constate une accélération de la prise de décisions dans ces entreprises », explique Romain Codron. L’équipe de Shiptify a doublé durant l’année et l’entreprise rejoint pour la première fois notre classement FW 500.

