POLAR ANALYTICS lève 18 millions d’euros pour aider les commerçants à exploiter leurs données.

Polar Analytics est une plateforme centralisée qui aide les e-commerçants à exploiter leurs données de première partie pour des décisions plus précises. Conçue pour être facilement intégrée aux plateformes e-commerce comme Shopify, elle permet une analyse approfondie des coûts d’acquisition et des performances des campagnes marketing, en particulier sur les canaux comme l’email. Les fonctionnalités de Polar permettent de réduire le CAC de 20 % et d’augmenter les revenus email de 30 % dès le premier mois d’utilisation, des résultats rapidement observés par des clients tels que The Frankie Shop et RIPNDIP.

Des marques pionnières déjà convaincues par la valeur ajoutée de Polar

Plus de 3 715 marques à travers 45 pays utilisent aujourd’hui Polar Analytics pour optimiser leurs performances, dont The Frankie Shop, Doên, et Sporty & Rich. Ces entreprises bénéficient de la facilité d’utilisation de la plateforme, qui leur donne accès à des insights critiques sans nécessiter de ressources techniques avancées. Avec en moyenne 10 utilisateurs par compte, Polar offre une approche collaborative pour que chaque membre de l’équipe marketing, finance ou opération puisse participer activement aux décisions stratégiques.

Une levée de fonds pour accélérer l’expansion et l’innovation produit

Polar Analytics a récemment levé 18 millions d’euros en Série A, dans un tour mené par Chalfen Ventures, avec la participation de Point Nine et Frst. Ce financement porte le total levé à 28,5 millions d’euros et servira à renforcer les équipes de Polar aux États-Unis et en Europe, ainsi qu’à développer de nouvelles fonctionnalités centrées sur l’exploitation des données de première partie. L’objectif est de permettre aux marques de continuer à maximiser leur potentiel de croissance tout en adaptant leurs stratégies aux nouvelles réalités du marché.