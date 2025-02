Connaissez vous FoodPilot la startup qui digitalise la traçabilité environnementale de l’agroalimentaire ?

FoodPilot, start-up montpelliéraine fondée en 2022, développe une solution pour répondre aux enjeux de transparence et de traçabilité. Sa plateforme numérique permet aux entreprises du secteur d’évaluer avec précision l’impact environnemental de leurs produits, en s’appuyant sur des données collectées tout au long de la chaîne de production.

Une approche fondée sur la donnée

FoodPilot agrège des informations issues des logiciels de comptabilité et des systèmes de gestion de production des entreprises clientes. L’objectif est d’offrir une vision exhaustive des pratiques agricoles et industrielles, en identifiant notamment l’usage de pesticides et les sources d’émissions de CO₂. Cet outil analytique permet aux industriels d’optimiser leurs approvisionnements.

La plateforme s’inscrit comme réponse aux nouvelles réglementations européennes, qui imposent aux acteurs de l’agroalimentaire une transparence accrue sur l’impact de leurs produits. En intégrant FoodPilot, les entreprises peuvent ainsi produire des indicateurs conformes aux standards en vigueur et communiquer plus efficacement auprès des consommateurs.

Un déploiement auprès des grands groupes et des PME

Si la solution a d’abord été adoptée par des acteurs d’envergure, comme la coopérative Dijon Céréales, elle se décline désormais pour les PME et les TPE, grâce à un programme spécifique en partenariat avec la région Occitanie. FoodPilot accompagne ainsi vingt petites entreprises dans la traçabilité de produits régionaux, tels que l’huile d’olive ou l’aligot.

Pour asseoir son développement, FoodPilot a levé 4,5 millions d’euros en janvier 2024, auprès de RDI Capital Investissement, la BRED, Bpifrance et la Caisse d’Épargne Sud.