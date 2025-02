Connaissez vous Javelot, la deeptech qui digitalise le stockage des grains ?

Comment Javelot réinvente le stockage des céréales et réduit l’usage d’insecticides

Le stockage des céréales est une étape cruciale de la chaîne agroalimentaire, où se jouent simultanément la qualité des récoltes, la rentabilité des exploitations et la sécurité alimentaire. Chaque année, les pertes liées aux infestations d’insectes et à une mauvaise gestion des températures se chiffrent en millions d’euros. Pourtant, les agriculteurs et coopératives disposent de peu d’outils adaptés pour optimiser cette phase critique. Javelot, fondée en 2018 par Félix Bonduelle et Vindicien Delcourt, s’est attaquée à ce défi en développant une solution technologique qui combine capteurs connectés, pilotage énergétique et réduction des pesticides.

Une technologie au service de la conservation des grains

Javelot a conçu un système de surveillance connectée permettant un suivi en temps réel des conditions de stockage. Au cœur de cette innovation, des sondes IoT autonomes, capables de mesurer la température au sein des silos et d’alerter les stockeurs en cas de variations anormales. Ces données sont centralisées sur une plateforme SaaS, offrant ainsi aux agriculteurs et aux coopératives une vision précise de l’état de leurs stocks et un contrôle optimisé de la conservation des grains.

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription. Votre inscription est confirmée. La newsletter hebdo Recevez chaque lundi l'actualité de notre écosystème Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire. Ex. : abc@xyz.com J'accepte de recevoir vos e-mails et confirme avoir pris connaissance de votre politique de confidentialité et mentions légales. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien présent dans nos emails. S'INSCRIRE

La gestion thermique est un levier essentiel dans la lutte contre les nuisibles. Plus les grains sont refroidis, moins les insectes prolifèrent, rendant inutile le recours massif aux traitements chimiques. Grâce à son système de pilotage automatisé de la ventilation, Javelot permet ainsi une réduction de 90 % de l’usage des pesticides dans le stockage des céréales.

Une alternative durable face aux défis énergétiques et réglementaires

L’interdiction progressive de certains insecticides impose aux acteurs du secteur une transition vers des solutions de conservation plus respectueuses de l’environnement. La technologie développée par Javelot répond à cette exigence en optimisant la gestion de la ventilation des silos, réduisant ainsi leur consommation énergétique de 15 à 30 %.

Au-delà de son impact écologique, cette approche séduit les coopératives et négociants agricoles, qui y voient une opportunité d’améliorer la sécurité de leurs stocks tout en diminuant leurs coûts d’exploitation. En intégrant les capteurs de thermométrie existants, la plateforme Javelot offre une cartographie complète du stockage et un pilotage précis des conditions de conservation.

Un développement accéléré en Europe

Avec 10 % des capacités de stockage françaises sous surveillance, Javelot ambitionne de couvrir 50 % du marché européen à moyen terme. Cette expansion s’appuie sur un tour de table de 10 millions d’euros, réalisé fin 2022 auprès de NextStage AM, Idia Capital Investissement (Crédit Agricole), Sparkling Partners, Unigrains et Arvalis. Ce financement accompagne l’internationalisation de la startup, déjà présente en Allemagne, Pologne, Roumanie et Belgique. Membre du programme French Tech 2030, Javelot bénéficie également du plan France 2030, qui permet à ses clients de recevoir une subvention couvrant 40 % du coût de ses solutions.