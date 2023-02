[Pré-seed] Sezame lève 1 million d’euros auprès d’Altur Investissement et de business angels

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

La PropTech Sezame, spécialisée dans le leasing immobilier, lève 1 million d’euros auprès d’Altur Investissement, avec la participation d’une quinzaine de business angels dont les fondateurs de Colonies, Guillaume Gozlan (MeilleurTaux / MonaBanq / Axa Banque), Christophe Courtin (Courtin Investment), Jean-Michel Royo (Crédit Mutuel Arkea / Action Logement), Clément Alteresco (Morning), Patrick Amiel (321Founded), Ladislas Manset (Pono Technologies), Mickael Zonta (Investissement Locatif) ou encore Stéphane Distinguin (Fabernovel).

Lancé en 2022 par Charles Ruelle, Benjamin Hubert et Clara Tairraz, Sezame ambitionne de démocratiser l’accès à la propriété en déployant une solution de location avec option d’achat (leasing immobilier). Concrètement, l’entreprise définit un budget d’achat en fonction de la situation du client et l’aide à trouver un bien immobilier. Ensuite, Sezame fait l’acquisition de ce bien pour le compte du client, qui emménage alors en tant que locataire accédant et suit un coaching financier pour se préparer à obtenir un crédit et devenir propriétaire. Il pourra ainsi exercer l’option d’achat et devenir pleinement propriétaire du bien qu’il occupe déjà.

« Avec un marché du crédit immobilier en France qui a baissé de 20% en 2022 et un taux d’usure qui a bloqué beaucoup de demandes de crédit finançables, Sezame apporte une solution nouvelle et des process innovants autour de la location-accession, pour permettre à des propriétaires de mieux préparer et réussir leur projet d’acquisition », commente Guillaume Gozlan, ex-Directeur Général Adjoint du groupe MEILLEURTAUX et Président de GEEKARIS Investissement.

La startup ambitionne désormais de renforcer son développement technologique et commercial, structurer le cadre juridique et légal de la location-accession dans l’immobilier résidentiel privé et renforcer ses équipes.