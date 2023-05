C’était insensé selon Elon Musk, pour Ron DeSantis c’est un départ raté

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Accueillir le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, lors d’un événement audio sur Twitter pour annoncer sa candidature présidentielle devait être un moment de grâce pour Elon Musk, moment qui se transforma en un véritable cauchemar enchainant les problèmes techniques.

Avec plus de 20 minutes de retard, l’événement enchaine les traditionnels problèmes de micro, les pannes à répétition du flux audio rendant pratiquement impossible pour la plupart des utilisateurs d’entendre le nouveau candidat à la présidence en temps réel au point où la diffusion en direct a brusquement coupé, laissant des centaines de milliers d’auditeurs désabusés. Après une courte pause, la diffusion a repris, mais à ce stade, l’élan avait déjà été brisé.

Finalement 140 caractères auraient suffit

L’IA reconfigure les organisations, à commencer par les medias

Le PDG du Washington Post, Fred Ryan, a annoncé vouloir exploiter davantage la puissance de l’IA générative. Pour ce faire le journal confie le projet à deux équipes transversales : la Taskforce de l’IA, composée de dirigeants, qui définira la direction stratégique et les priorités de l’entreprise en matière d’IA, et le Hub de l’IA, une équipe opérationnelle qui coordonnera les initiatives d’IA à travers l’organisation. Le Washington Post considère l’IA comme une opportunité prioritaire. Bienvenue au club!

Amazon a annoncé la fermeture de son Appstore en Chine à compter du 17 juillet 2023, après avoir fermé l’année dernière sa librairie électronique Kindle dans le pays.

Connaissez vous ONEFLOW, la solution suédoise qui simplifie la gestion des contrats?

La gestion des contrats se complexifie et peut s’avérer fastidieuse et chronophage pour de nombreuses entreprises. La création, la rédaction et la signature de documents peuvent prendre beaucoup de temps et entraîner des coûts supplémentaires inutiles. C’est le problème qu’adresse la société suédoise Oneflow, qui a mis en place une solution d’automatisation des processus contractuels.

Pour en parler, nous avons reçu Alexia Busser, Marketing Manager France chez Oneflow

OPENAI a clôturé un fonds de 175,3 millions de dollars destiné à investir dans d’autres start-ups, selon un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Ce montant représente une augmentation de 75 % par rapport au fonds annoncé par la start-up en mai 2021, qui avait obtenu le soutien de Microsoft et d’autres investisseurs. 14 investisseurs ont contribué à ce tour de table

ELEMENTL une entreprise spécialisée dans les services de gestion de données, a levé 33 millions de dollars lors d’un tour de financement de série B mené par Georgian. Cette levée porte le financement total de l’entreprise à 48,8 millions de dollars.

SEMAFOR a levé 19 millions de dollars dans un tour de financement mené par Jerry Yang, co-fondateur de Yahoo, et d’autres investisseurs. Ce financement remplace les 10 millions de dollars précédemment investis par Sam Bankman-Fried. SEMAFOR annonce également que ses revenus pour l’année 2023 ont déjà dépassé les 10 millions de dollars.

FIGURE, une entreprise travaillant sur la création d’un robot humanoïde qui a fait son premier pas en moins d’un an, a levé 70 millions de dollars lors d’un tour de financement de série A dirigé par Parkway. Cette levée fait suite à un financement initial de 100 millions de dollars autofinancé par l’entreprise.

INSIDER, une start-up de marketing basée sur l’intelligence artificielle à Istanbul, a levé 105 millions de dollars, portant sa valorisation à près de 2 milliards de dollars, en hausse par rapport à 1,22 milliard de dollars lors de sa série D en mars 2022. Cette levée porte le financement total de l’entreprise à 274 millions de dollars.

NVIDIA a dévoilé ses résultats financiers pour le premier trimestre de l’exercice 2024 avec un chiffre d’affaires de 7,19 milliards de dollars pour le trimestre se terminant le 30 avril 2023, marquant une baisse de 13% par rapport à l’année précédente, mais une augmentation de 19% par rapport au trimestre précédent. Dans le secteur des data centers, NVIDIA a annoncé un revenu record de 4,28 milliards de dollars, en hausse de 14% par rapport à l’année précédente et de 18% par rapport au trimestre précédent. Le secteur de l’automobile a enregistré des revenus record de 296 millions de dollars, en hausse de 114% par rapport à l’année précédente. NVIDIA a annoncé que son pipeline de conception automobile avait augmenté à 14 milliards de dollars sur les six prochaines années, contre 11 milliards de dollars il y a un an.

SNOWFLAKE a rapporté un revenu en hausse de 48% en glissement annuel pour le premier trimestre, s’élevant à 623,6 millions de dollars, dépassant les estimations de 608 millions de dollars. Cependant, l’entreprise prévoit un revenu de produit pour le deuxième trimestre inférieur aux estimations. Par ailleurs, Snowflake a annoncé son intention d’acquérir la start-up Neeva. Suite à ces annonces, l’action SNOW a chuté de 10%.

META a annoncé la dernière phase d’une série de suppressions d’emplois touchant des milliers d’employés au sein de ses départements commerciaux. Cette vague de licenciements s’inscrit dans le cadre d’une initiative de restructuration majeure visant à améliorer l’efficacité opérationnelle après une période d’embauche excessive pendant la pandémie. Si cette période de restructuration a engendré une certaine confusion parmi le personnel, avec un arrêt de certains travaux, et une replannification de l’ensemble des projets, la bourse est enthousiaste avec une progression x2 de l’action Facebook depuis 1 an

GREGOIRE MARTINEZ rejoint 42 en tant que Chief operating officer après avoir piloté la communication et les projets stratégiques de STATION F

