Connaissez-vous SLINE, solution permettant aux retailers de proposer une offre locative à leurs clients?

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

Fondé en 2021 par Anaïs Desmoulins (ex-COO chez La Fabrique by CA), Florian Champeix et Matthias Bourg, Sline entend répondre à l’évolution des modes de consommation qui tendent vers la location et la seconde main. La startup déploie une solution Saas BtoB permettant aux retailers de proposer une offre locative à leurs consommateurs.

« Nous sommes à la recherche d’alternatives à l’achat de produits neufs, les marchés de l’occasion et de la location se sont donc beaucoup développés. La location est une véritable alternative lorsqu’on veut répondre à un besoin ponctuel », explique Anaïs Desmoulins, CEO de Sline.

Lancée commercialement à l’été 2022, la solution est présente aujourd’hui chez une dizaine de clients. « Le lancement d’offres de location représente un réel défi pour les e-commerçants, pour qui passer de la vente ponctuelle d’un bien à la distribution d’un service dans la durée constitue un réel challenge : gérer des paiements récurrents, gérer du risque (assurance) et des problématiques de logistique », détaille la CEO. Sline permet donc de « lancer de façon simple et rapide son offre de location ».

La startup a récemment levé 6 millions d’euros en série A auprès de La Fabrique by CA et du Crédit Agricole Consumer Finance, avec l’ambition d’étendre son activité en Espagne, en Italie et au Benelux notamment. « Nous allons également renforcer notre produit au niveau du storing et de la data ».

Retrouvez l’interview complète d’Anaïs Desmoulins, co-fondatrice et CEO de Sline :