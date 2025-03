Harvest : fuite de données confirmée / Bruxelles frappe fort Google et Apple / Cybersécurité, ce que nous devons anticiper en 2025

Harvest : fuite de données confirmée après la cyberattaque, l’inquiétude monte (un peu plus) chez les CGP

Trois semaines après l’attaque ransomware qui a paralysé ses logiciels, Harvest, leader français des logiciels dédiés aux métiers du patrimoine et de la finance, reconnaît une compromission de fichiers internes et de comptes de messageries de salariés. Dans une communication adressée le 19 mars, l’éditeur, qui accompagne les professionnels du patrimoine depuis plus de 30 ans avec des solutions digitales couvrant toute la chaîne de valeur patrimoniale et financière, admet que certaines données clients pourraient être affectées, sans préciser lesquelles. Si Harvest assure qu’aucune extraction ou fuite n’a eu lieu depuis ses logiciels, l’incertitude demeure pour les acteurs de l’épargne, dont BNP Paribas Cardif et MMA, qui ont déjà restreint l’accès à certaines plateformes. L’Anacofi indique qu’Harvest contactera individuellement les Conseillers en Gestion de Patrimoine potentiellement concernés.

Pendant ce temps, la paralysie se prolonge : de nombreux cabinets peinent à traiter leurs dossiers, certains étant contraints de revenir à des procédures papier. La réouverture des services reste partielle : Feefty, Quantalys et Prisme fonctionnent, mais O2S demeure limité aux horaires de bureau. Big, Fidnet et MoneyPitch devraient redémarrer la semaine prochaine. Une crise sans précédent et une prise de parole très attendue de Virginie Fauvel, Présidente du groupe.

Bruxelles frappe fort Google et Apple, la réponse de Trump est attendue.

La Commission européenne a ouvert des procédures contre Google et Apple pour violation du Digital Markets Act (DMA), marquant la première mise en œuvre concrète de cette législation destinée à renforcer la concurrence dans la tech. Alphabet, maison-mère de Google, est accusée de favoriser ses propres services dans les résultats de recherche et de restreindre la liberté des développeurs d’orienter les utilisateurs hors du Play Store. Apple, de son côté, est sommée d’ouvrir davantage son écosystème iOS aux appareils connectés tiers. Si Google risque une amende allant jusqu’à 10 % de son chiffre d’affaires mondial, Apple, pour l’instant, échappe aux sanctions immédiates mais pourrait être pénalisée en cas de non-conformité. Cette décision intervient alors que Donald Trump menace de taxer les pays régulant trop sévèrement les Big Tech américaines, un bras de fer qui commence fort!

Amazon échoue à faire annuler son amende record de 746 millions d’euros pour violation du RGPD

Amazon a perdu son recours contre l’amende de 746 millions d’euros infligée en 2021 par l’autorité luxembourgeoise de protection des données (CNPD) pour violation du RGPD, selon une décision du 18 mars. La justice luxembourgeoise a rejeté l’appel du géant américain, confirmant la plus lourde sanction jamais prononcée sous le règlement européen. La CNPD avait jugé qu’Amazon avait traité des données personnelles en infraction avec les règles de l’UE et lui avait imposé des mesures correctives. Amazon, qui critique une décision fondée sur des « interprétations subjectives de la loi », envisage de saisir une juridiction supérieure.

SoftBank s’offre Ampere Computing pour 6,5 milliards de dollars

SoftBank Group a annoncé l’acquisition d’Ampere Computing, concepteur de processeurs pour centres de données, dans une transaction en cash valorisant la société californienne à 6,5 milliards de dollars. Fondée par l’ancienne dirigeante d’Intel, Renee James, Ampere était soutenue par Oracle et Carlyle, qui cèdent leurs parts dans l’opération.

A coup de milliards de dollars, SoftBank développe un écosystème IA et semi-conducteurs, structuré autour de Arm Holdings, son fleuron des architectures de puces, et multiplie les investissements stratégiques dans l’IA, notamment via OpenAI et Nvidia.

Kraken sur le point d’acquérir NinjaTrader pour 1,5 milliard de dollars

L’exchange crypto Kraken est en passe de finaliser l’acquisition de NinjaTrader, une plateforme américaine spécialisée dans le trading de futures pour particuliers, pour 1,5 milliard de dollars, selon le Wall Street Journal.

Jutro Medical lève 12 millions d’euros pour accélérer son développement en Europe avec l’IA médicale

Jutro Medical, startup polonaise spécialisée dans les soins primaires augmentés par l’IA, a levé 12 millions d’euros en Série A pour déployer ses cliniques hybrides en Europe, avec une première implantation aux Pays-Bas. Le tour de table a été mené par KAYA VC et RIO ASI, avec le soutien d’Inovo VC et une composante dette apportée par mBank.

Fondée en 2020, Jutro Medical gère 70 000 patients et s’appuie sur des agents IA médicaux capables de traiter 68 % des téléconsultations en automatisant les tâches administratives. Cette technologie, intégrée à son propre dossier médical électronique, permet de réduire la durée des consultations et d’optimiser le temps des médecins. L’entreprise ambitionne de prendre en charge 350 000 patients européens d’ici deux ans

Factorial sécurise 110 millions d’euros supplémentaires pour renforcer sa présnce en France, Allemagne et Italie

La scale-up barcelonaise Factorial, spécialisée dans les logiciels de gestion d’entreprise, annonce une extension de 110 millions d’euros de son accord d’investissement avec General Catalyst, portant le total investi à 183 millions d’euros. Ce financement permettra à Factorial de renforcer sa présence en Allemagne, en France et en Italie, tout en consolidant son positionnement sur le marché des logiciels de gestion.

Fondée en 2016 par Jordi Romero, Bernat Farrero et Pau Ramon, Factorial est utilisée par plus de 13 000 entreprises dans une dizaine de pays. Initialement centrée sur la gestion des ressources humaines, la plateforme s’est élargie avec des outils de gestion de projets, formation et gestion des dépenses.

Doinstruct lève 16,5 millions d’euros pour la formation des travailleurs de première ligne grâce à l’IA

La startup berlinoise doinstruct, spécialisée dans la formation en conformité pour les travailleurs de première ligne. Sa solution permettrait selon ses chiffres une réduction de 53 % des coûts de formation et un temps d’intégration des nouveaux employés divisé par plusieurs semaines

Doinstruct annonce une levée de 16,5 millions d’euros en Série A, portant son financement total à 26 millions d’euros. Ce tour de table a été mené par HV Capital, avec le soutien des investisseurs historiques Creandum, HTGF, D11Z, et d’autres.

Fondée en 2021 par Charlotte Rothert, Daniel Marinkovic, Thorsten Groß et Mona Feder, doinstruct propose une plateforme alimentée par l’IA qui simplifie la mise en conformité et améliore la productivité des entreprises industrielles. Son système détecte automatiquement les risques, génère la documentation nécessaire et délivre des formations interactives en 25 langues, accessibles sans téléchargement d’application ni identifiants.

Doinstruct compte parmi ses clients Do&Co, Wiesenhof et Schmitz Feuerwehrtechnik.

