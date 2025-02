Connaissez-vous XFarm Technologies ? L’AgTech qui optimise l’agriculture avec l’IA

XFarm Technologies propose une plateforme numérique qui centralise l’ensemble des données d’une exploitation pour en optimiser la gestion et la performance agronomique. Elle repose sur plusieurs piliers technologiques :

Une collecte de données multisources : capteurs IoT, images satellites, données météorologiques et télémétrie des équipements agricoles.

: capteurs IoT, images satellites, données météorologiques et télémétrie des équipements agricoles. Une intelligence artificielle appliquée à l’agriculture : analyse prédictive des conditions climatiques, détection précoce des maladies et nuisibles, recommandations d’irrigation optimisées.

: analyse prédictive des conditions climatiques, détection précoce des maladies et nuisibles, recommandations d’irrigation optimisées. Une interopérabilité totale : compatibilité avec de nombreux équipements et machines agricoles, facilitant l’intégration dans les pratiques existantes.

: compatibilité avec de nombreux équipements et machines agricoles, facilitant l’intégration dans les pratiques existantes. Une interface mobile intuitive : facilitant la saisie et la consultation des données en temps réel sur le terrain.

Grâce à l’acquisition en 2024 de SpaceSense, spécialiste de l’IA géospatiale, XFarm renforce ses capacités en matière d’analyse des sols et d’optimisation des cultures. L’objectif est d’améliorer la précision des recommandations agronomiques, réduisant ainsi l’usage des intrants tout en augmentant la productivité.

Un positionnement stratégique dans un environnement concurrentiel dense

XFarm Technologies se différencie de ses concurrents par une approche modulaire et interopérable, adaptée aux réalités des exploitants européens. Là où certains acteurs imposent des solutions propriétaires, la plateforme de XFarm offre une flexibilité, s’adaptant aux infrastructures existantes et aux besoins spécifiques de chaque exploitation.

Avec plus de 450 000 exploitations connectées et 7 millions d’hectares gérés, XFarm Technologies veut jouer un rôle de pionnier dans la transition numérique du secteur agricole.

Depuis sa création en 2018, XFarm Technologies a levé un total de plus de 56 millions d’euros à travers plusieurs tours de financement dont en octobre 2024, une série C d’environ 36 millions d’euros menés par Partech, avec la participation de Mouro Capital, Swisscom Ventures et United Ventures