SpaceSense lève 1 million d’euros auprès de Techmind et des fondateurs de Dataiku

SpaceSense, spécialisé dans l’analyse de l’imagerie satellite, lève 1 million d’euros en seed auprès de Techmind, Space Ventures Investors, BPI France et de business angels dont Marc Batty et Thomas Cabrol, fondateurs de Dataiku.

Lancé en 2019 par Jyotsna Budideti et Sami Yacoubi, SpaceSense développe une plateforme permettant de faciliter la compréhension des images satellites. Basée sur l’intelligence artificielle, la solution analyse les données complexes et les simplifie pour les rendre accessibles au plus grand nombre. La startup s’adresse avant tout au secteur agricole qui, selon Sami Yacoubi, «est un des domaines qui peut le plus profiter des bénéfices de l’imagerie satellite». En utilisant des images satellites des sols, les agriculteurs ont accès à des données nouvelles sur la santé des cultures ou encore l’humidité des sols. «Les enjeux climatiques et réglementaires auxquels les agriculteurs font face les poussent à utiliser des solutions de monitoring avancées des cultures», commente-t-il.

Dans le cadre de cette opération, SpaceSense prévoit de créer un comité scientifique qui accueillera notamment Thomas Cabrol, co-fondateur & Chief Data Scientist de Dataiku. «Les modèles et algorithmes fournis prêts à l’emploi au travers des solutions de SpaceSense ont le potentiel d’adresser les enjeux agricoles et environnementaux d’aujourd’hui et de demain, mais également de s’appliquer à d’autres cas d’usage. Leur technologie permet de mettre au service du plus grand nombre les bénéfices de l’intelligence artificielle», explique M.Cabrol. SpaceSense ambitionne également de recruter 7 ingénieurs et docteurs pour accélérer son développement.

SpaceSense : les données clés

Fondateur : Jyotsna Budideti et Sami Yacoubi

Création : 2019

Siège social : Palaiseau, Île-de-France

Secteur : IA

Financement : 1 million d’euros en seed auprès de Techmind, Space Ventures Investors, BPI France et de Business Angels dont Marc Batty et Thomas Cabrol, fondateurs de Dataiku.