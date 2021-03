Cybersécurité : le plan d’un milliard promis par l’État est-il suffisant?

En France, le nombre des cyberattaques contre les entreprises et les administrations les plus sensibles a été multiplié par quatre en 2020. Il y a quelques semaines, le gouvernement a annoncé un plan d’1 milliard d’euros pour soutenir la croissance de la filière cybersécurité. Un plan aux objectifs ambitieux : passer d’un chiffre d’affaires de 7,3 milliards en 2019 à 25 milliards en 2025 et de doubler ses effectifs. 200 millions d’euros seront investis sur les cinq années en fonds propres aux start-up avec comme ambition de faire émerger trois licornes françaises.

«L’objectif est de construire une filière de cybersécurité. Nous avons beaucoup de talents en France mais il est important de savoir les exploiter. 200 millions en fonds propres, le chiffre est très faible. L’année dernière, la filière française a levé 150 millions en une seule année. A titre de comparaison, en 2020, la filière cyber israélienne a levé 3,4 milliards. Pour nous développer, nous avons besoin de smart money en faisant appel à des investisseurs expérimentés américains, ce qui permettrait de nous ouvrir les portes du marché américain. Pour que les solutions françaises aient de l’influence, nous devons nous exporter», met en avant Guy-Philippe Goldstein, advisor pour PWC, sur les questions de cyberattaque et de cyberdéfense.

Le marché cyber est aujourd’hui largement dominé par les États-Unis et Israël. D’après l’Institut Montaigne, 80% des solutions de cybersécurité utilisées en France sont d’origine américano-israéliennes.

L’actualité à retenir : Phenix à la conquête de L’Europe

Sur un marché européen où le gaspillage alimentaire représente une perte de 143 milliards d’euros et 88 millions de tonnes de nourriture jetées chaque année, le chantier est immense. Parmi les acteurs qui luttent contre ce gaspillage alimentaire, la start-up française Phenix veut gagner du terrain en Europe. Déjà présente en France, en Espagne et au Portugal, la société déploie ses services en Belgique et en Italie. Jean Moreau, co-fondateur et CEO de Phenix, nous dévoile l’approche de son entreprise pour s’étendre à l’international…

WildCard : La dynamique des drones

Dans le WildCard d’aujourd’hui, on va évoquer deux exemples qui démontrent la vitalité en terme d’innovation du secteur des drones. Le premier nous vient directement de la Marine royale néerlandaise alors que le deuxième est développé par Amazon. Si les deux initiatives sont encore limitées par de fortes contraintes technologiques, elles recèlent aussi en elles-mêmes de belles promesses.

