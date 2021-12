NielsenIQ fait une nouvelle acquisition avec Foxintelligence

Nous vous présentions la startup lors de sa création par Edouard Nattée, Foxintelligence fournit aux décideurs des informations sur les tendances de consommation en matière d’ecommerce.

FoxIntelligence analyse des mails de confirmation de commande des utilisateurs. En s’appuyant sur le Big Data, Foxintelligence réalise ainsi des études à destination des entreprises sur l’e-commerce et les comportements d’achat. «Ces données permettent aux acteurs du e-commerce, aux marques et aux analystes de connaître avec précision la part de marché, la panier moyen, la croissance ou encore le taux de churn de n’importe quel concurrent», nous confiait Edouard Nattée, fondateur et CEO de Foxintelligence.

Pour assurer son développement Foxintelligence a levé 7 millions d’euros. Global Founders Capital, Daphni, eFounders, Partech Ventures et Iron Capital.

NielsenIQ fournit des analyses du comportement des consommateurs et commercialise ses services aux principaux distributeurs et acteurs de la grande consommation . NielsenIQ avait récemment acquis Rakuten Intelligence et Data Impact pour compléter son offre.