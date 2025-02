OpenAI prépare sa riposte / AdWanted vise la bourse / TSS acquiert Dolist

OpenAI prépare sa riposte contre une prise de contrôle hostile

Face à l’offre de 97,4 milliards de dollars d’Elon Musk et aux pressions des investisseurs, OpenAI cherche à verrouiller son indépendance avant sa transition en Public Benefit Corporation (PBC). L’entreprise envisage d’attribuer des droits de vote spéciaux à son conseil d’administration non lucratif pour conserver le contrôle stratégique, malgré l’entrée d’investisseurs comme Microsoft et SoftBank.

D’autres options sont à l’étude, notamment l’adoption d’un « poison pill », un mécanisme visant à diluer les actions en cas de tentative d’OPA hostile, ou encore l’introduction d’une golden share, accordant un droit de veto au conseil. OpenAI pourrait aussi s’inspirer du modèle européen en plaçant la majorité de ses droits de vote sous le contrôle d’une fondation dédiée à sa mission.

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription. Votre inscription est confirmée. La newsletter hebdo Recevez chaque lundi l'actualité de notre écosystème Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire. Ex. : abc@xyz.com J'accepte de recevoir vos e-mails et confirme avoir pris connaissance de votre politique de confidentialité et mentions légales. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien présent dans nos emails. S'INSCRIRE

Ces dispositifs doivent encore être validés par l’Attorney General du Delaware, garant de la légalité de la conversion d’OpenAI.

Pékin réplique à Trump

Face à la relance de la guerre commerciale par Donald Trump, la Chine verrouille ses technologies stratégiques et riposte par des restrictions sur l’exportation de batteries, de minerais critiques et de procédés industriels clés. Objectif : ralentir les délocalisations et forcer les industries étrangères à rester dépendantes du savoir-faire chinois.

Foxconn et Apple subissent déjà l’impact de cette riposte, avec des blocages sur le transfert de matériel et d’ingénieurs vers l’Inde, où la marque américaine tente de diversifier sa production. Pékin cible aussi l’exportation de technologies d’extraction du lithium et la fabrication de cathodes LFP, empêchant les industriels étrangers de reconstituer ailleurs une chaîne d’approvisionnement complète.

Adwanted Group renforce son expansion avec l’acquisition de Teeps, spécialiste de l’activation d’audience digitale. Cette dixième opération de croissance externe marque une accélération stratégique pour le groupe, qui élargit son expertise au digital après s’être imposé dans la gestion des tarifs médias et du media planning.

Board Project : un collectif pour accompagner les start-ups et scale-ups dans leur gouvernance

Board Project a été créé pour répondre à un besoin croissant des start-ups et scale-ups : renforcer leur gouvernance en s’appuyant sur des conseils stratégiques indépendants. Fondé par Adrien Chaltiel, Benjamin Blasco, Louise-Marie Véron, Michael Chekroun et Solenne Niedercorn-Desouches, le collectif réunit des administrateurs pour accompagner les dirigeants dans leurs décisions stratégiques et organisationnelles.

Jonathan Anguelov raconte son ascension dans « Rien à perdre »

Dans « Rien à perdre », Jonathan Anguelov retrace son parcours au travers d’un récit personnel et réflexion sur les ressorts de la réussite. Il y partage son expérience et les principes qui ont guidé son parcours, entre persévérance, apprentissage et volonté de dépasser les déterminismes sociaux. Aujourd’hui investisseur dans l’immobilier, il propose une lecture ancrée dans un parcours singulier, marqué par l’adversité et la reconstruction. Rien à Perdre, aux Editions Alisio à partir du 13 mars.

+ LE CLUB FRENCHWEB

+ LEVEES DE FONDS

🥐 Les précédentes édition du GOOD MORNING FRENCHWEB:

🚀 A lire sur FRENCHWEB.FR: