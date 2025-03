Dalma lève 20 millions d’euros pour devenir le partenaire bien-être des propriétaires d’animaux

Face à une inflation généralisée dans le secteur des coûts vétérinaires, de nombreux propriétaires peinent à financer les soins de leurs animaux, tandis que les assurances traditionnelles restent rigides et complexes face à la situation.

Une adoption croissante de l’assurance pour animaux

Le marché de l’assurance pour animaux de compagnie connaît une forte dynamique, portée par une prise de conscience accrue du bien-être animal et une volonté croissante d’anticiper les dépenses de santé. En France et en Europe, l’adoption de ces services reste toutefois en deçà de celle des pays nordiques ou anglo-saxons.

Fondée en 2021, Dalma propose une assurance santé animale accessible en quelques clics. Son modèle repose sur une couverture personnalisable, sans franchise, et un remboursement accéléré des frais vétérinaires via son application mobile. Au-delà de l’assurance, Dalma offre un écosystème complet de services, incluant une téléconsultation vétérinaire 24/7 et des contenus éducatifs co-construits avec des experts du bien-être animal.

Pour aller plus loin, l’entreprise prévoit de lancer un système de paiement direct chez les vétérinaires et un e-shop proposant une sélection de produits de santé et de bien-être pour les animaux.

Dalma a été fondée par Alban de Préville, Raphaël Sadaka et Harry Belinga avec l’ambition de transformer l’assurance pour animaux en un service fluide et intuitif. L’entreprise mise sur un modèle de distribution B2B2C, exploitant un réseau de partenaires spécialisés dans le bien-être animal pour toucher un large public tout en maîtrisant son coût d’acquisition client.

Depuis sa série A, Dalma a enregistré une forte croissance et atteint la rentabilité en France. Avec plus de 60 000 animaux couverts, l’entreprise est en compétition avec SantéVet, Barbiku ou encore Lassie

Tour de financement : Une Série B de 20M€ menée par Breega

Dalma vient de lever 20 millions d’euros en Série B, un tour mené par Breega avec la participation de Northzone, Anterra Capital et le fonds Digital Venture 3 de Bpifrance. Ce financement vise à accélérer le développement international, notamment en Allemagne, et à enrichir son offre de services.

Dalma a réalisé un premier tour de table en 2021 de deux millions d’euros auprès de Kima Ventures, Global Founders Capital, Frst, puis en juin 2022 une série A de 15 millions d’euros auprès de Northzone. Son financement depuis sa création est de 37 millions d’euros.