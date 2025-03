Une startup belge obtient la saisie du compte bancaire de Google / BUY European, 100 acteurs tech interpellent Ursula Van Der Leyen / Meta tente d’étouffer un livre explosif sur ses pratiques

La startup Proxistore obtient la saisie du compte bancaire de Google à Dublin

Selon nos confrères de Le Soir, la justice belge a ordonné la saisie conservatoire du compte bancaire de Google à Dublin après le refus du géant américain de payer une astreinte de 76 millions d’euros due à la start-up Proxistore après avoir bloqué ses campagnes publicitaires durant 76 heures. Sur mandat du tribunal de l’entreprise du Brabant wallon, le ministère irlandais de la Justice a sommé Citibank d’exécuter la mesure.

Yespark rachète Zenpark et accélère son développement en Europe

Yespark annonce l’acquisition de Zenpark, avec le soutien de Ring Capital, Banque des Territoires, et SOFIOUEST. Le nouvel ensemble gère désormais 100 000 places réparties dans 6 000 parkings de 700 villes en France, Italie et Belgique. Yespark, spécialiste de la location longue durée, et Zenpark, expert de la location courte durée, combinent leurs forces pour optimiser l’occupation des parkings urbains. Le groupe vise un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros, contre près de 50 millions actuellement. Cette fusion stratégique permettra aussi de développer de nouveaux services , notamment en électromobilité et logistique du dernier kilomètre.

NOUVEAU 👉 Suivez l’essentiel de la tech sans le blabla. Des insights, des exclus, et ce qui compte vraiment. 👉 Suivez l’essentiel de la tech sans le blabla. Des insights, des exclus, et ce qui compte vraiment. Abonnez-vous à notre channel WhatsApp et gardez une longueur d’avance !

Article 8ter : Guillaume Poupard met en garde contre un affaiblissement critique de la sécurité numérique

Guillaume Poupard, directeur général adjoint de Docaposte et ancien directeur de l’ANSSI, dénonce les dangers du nouvel article 8ter du projet de loi contre le narcotrafic qui introduit la « technique du fantôme »

La « technique du fantôme », défendue dans le cadre de l’article 8ter du projet de loi contre le narcotrafic, consiste à insérer un participant invisible dans une conversation afin de permettre aux autorités d’accéder aux échanges sans en avertir les utilisateurs. Cette approche, inspirée d’une proposition du GCHQ britannique en 2018, est présentée comme une alternative aux backdoors classique

Une fois ce dispositif en place, comment empêcher d’autres États d’exiger les mêmes accès, y compris des régimes autoritaires ? Il rappelle l’impact économique et technologique d’une telle mesure, qui conduira des opérateurs comme Signal à se retirer du marché français.

Sa recommandation: ne pas affaiblir les mécanismes de chiffrement sous prétexte de surveillance. Pour lui, l’introduction de backdoors, même sophistiquées, est irréaliste, inefficace et dangereuse.

100 leaders de la tech européenne exhortent Ursula von der Leyen à adopter un modèle « Buy European »

Une large coalition d’acteurs européens de la tech appelle l’Union européenne à une action radicale pour réduire sa dépendance aux infrastructures et services numériques étrangers. Dans une lettre adressée à Ursula von der Leyen et Henna Virkkunen, plus de 100 signataires plaident pour une stratégie industrielle favorisant les alternatives européennes, du cloud aux semi-conducteurs. Face aux tensions géopolitiques et à la domination des géants américains, ils exhortent Bruxelles à adopter un modèle de “Buy European” et à créer un fonds souverain pour soutenir une infrastructure numérique indépendante.

Ubisoft cherche des investisseurs pour une nouvelle entité dédiée à ses franchises

Ubisoft envisagerait de céder une participation minoritaire dans une nouvelle structure regroupant certaines de ses licences phares, dont Assassin’s Creed. Cette initiative intervient alors que l’éditeur, confronté à une chute de 43 % de son cours en 2024, cherche à maximiser la valorisation de ses actifs. Ubisoft, dont la capitalisation atteint 1,7 milliard d’euros, a engagé parallèlement d’importantes réduction des coûts, incluant la fermeture de studios et l’abandon du jeu XDefiant.

Meta tente d’étouffer un livre explosif sur ses pratiques

Meta veut bloquer la publication de Careless People, un livre critique sur la gouvernance de l’entreprise et ses dirigeants, dont Mark Zuckerberg et Sheryl Sandberg. L’autrice, Sarah Wynn-Williams, ex-directrice des relations avec les gouvernements, y dénonce une culture d’indifférence morale et de compromissions stratégiques. Meta, qui a obtenu une injonction exigeant qu’elle cesse toute promotion du livre, l’accuse de diffamation et de représailles. L’ouvrage s’impose déjà parmi les meilleures ventes.

Bluesky change de cap sur l’utilisation des données

Bluesky propose désormais aux utilisateurs d’indiquer si leurs données peuvent être utilisées pour l’entraînement de l’IA, l’archivage web et d’autres usages. Cette initiative suscite des critiques, certains y voyant un revirement par rapport aux déclarations antérieures de la plateforme sur la protection des données et la transparence.

+ Edition spéciale WE INNOVATE 500

+ TRENDS

+ LEVEES DE FONDS

Kela Technologies lève 39 millions de dollars pour connecter l’innovation civile aux systèmes militaires

Kela Technologies, startup israélienne fondée en juillet 2024, annonce une levée de 39 millions de dollars. Soutenue par Sequoia (11 M$ en seed) et Lux Capital (28 M$ en série A), aux côtés d’In-Q-Tel (fonds stratégique de la CIA), Kela développe une plateforme ouverte permettant aux armées occidentales d’intégrer rapidement des technologies commerciales – IA avancée, capteurs, edge computing – aux systèmes militaires existants. L’objectif : accélérer l’innovation sur le terrain sans dépendre de cycles longs et d’acteurs traditionnels de la défense. Basée à Tel Aviv, la startup prévoit de s’ouvrir aux forces de sécurité américaines et européennes.

+ IA

+ EXPERIENCES

+ AGENDA

🥐 Les précédentes édition du GOOD MORNING FRENCHWEB:

🚀 A lire sur FRENCHWEB.FR: